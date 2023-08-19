بي إن سبورتس: زياش يصل إسطنبول لإتمام انتقاله لـ جالاتا سراي

وصل الدولي المغربي حكيم زياش إلى مدينة إسطنبول تمهيدا لانتقاله لجالاتا سراي التركي.

ويمتد تعاقد زياش مع تشيلسي الإنجليزي حتى صيف عام 2025.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن حكيم زياش وصل إلى إسطنبول من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي جالاتا سراي.

وأوضحت التقارير أن النجم المغربي اجتاز الفحص الطبي بنجاح في طريق انضمامه للعملاق التركي منتقلا من تشيلسي.

فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" ذكر في وقت سابق أن الصفقة ستخضع لمزيد من التفاصيل وكذلك الفحوصات الطبية، حيث يتوخى تشيلسي الحذر بعد ما حدث مع باريس سان جيرمان والنصر.

وفشل انتقال الجناح المغربي لسان جيرمان في يناير الماضي، وهو ما تكرر منذ عدة أسابيع مع النصر السعودي، وربطت بعض التقارير وجود مشاكل في الركبة للاعب البلوز في الفحص الطبي.