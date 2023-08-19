بي إن سبورتس: زياش يصل إسطنبول لإتمام انتقاله لـ جالاتا سراي

السبت، 19 أغسطس 2023 - 14:33

كتب : FilGoal

المغرب - فرنسا - حكيم زياش

وصل الدولي المغربي حكيم زياش إلى مدينة إسطنبول تمهيدا لانتقاله لجالاتا سراي التركي.

ويمتد تعاقد زياش مع تشيلسي الإنجليزي حتى صيف عام 2025.

وبحسب "بي إن سبورتس" فإن حكيم زياش وصل إلى إسطنبول من أجل إتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي جالاتا سراي.

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وأوضحت التقارير أن النجم المغربي اجتاز الفحص الطبي بنجاح في طريق انضمامه للعملاق التركي منتقلا من تشيلسي.

فابرزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" ذكر في وقت سابق أن الصفقة ستخضع لمزيد من التفاصيل وكذلك الفحوصات الطبية، حيث يتوخى تشيلسي الحذر بعد ما حدث مع باريس سان جيرمان والنصر.

وفشل انتقال الجناح المغربي لسان جيرمان في يناير الماضي، وهو ما تكرر منذ عدة أسابيع مع النصر السعودي، وربطت بعض التقارير وجود مشاكل في الركبة للاعب البلوز في الفحص الطبي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية في وقت سابق فإن النصر أوقف المفاوضات مع اللاعب المغربي بسببة عدم الاتفاق على بنود التعاقد.

أما موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي فذكر أن زياش لديه مشكلة في الركبة فشل بسببها في اجتياز الفحص الطبي الروتيني الذي يسبق توقيع العقود.

ونشر زياش صورة لركبتيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق مازحا "مشاكل في الركبة؟؟ حقا".

وسبق أن كشف برونو سالومون الصحفي بشبكة "فرانس بلو باريس" أن زياش لم يوقع عقود الانتقال لباريس سان جيرمان والسبب يعود إلى أن تشيلسي قد أرسل وثائق الانتقال 3 مرات بشكل غير صحيح.

وفقا للصحفي الفرنسي فإن باريس سان جيرمان سيتقدم بشكوى ضد تشيلسي بسبب السلوك الذي أبداه النادي الإنجليزي خلال المفاوضات.

اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020.

وتوج مع الفريق بكأس العالم للأندية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني.

تشيلسي حكيم زياش
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