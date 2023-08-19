تقرير: أهلي جدة يستعيد فيرمينو أمام الأخدود

يستعيد أهلي جدة خدمات نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو في مواجهة الأخدود.

ويلعب أهلي جدة أمام الأخدود يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن الجهاز الطبي للنادي الأهلي، منح فيرمينو الضوء الأخضر من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية، عقب شفائه من إصابة في العضلة الخلفية.

وتسببت إصابة فيرمينو في إبعاده عن مواجهة الخليج، التي كسبها الأهلي 3ـ1، أمس الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ووصل الأهلي للنقطة السادسة عقب فوزه على الخليج بالجولة الثانية ليتصدر الترتيب مؤقتا.

وأوضحت التقارير أن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة طلب من الطبيب المصري خالد محمود، رئيس الجهاز الطبي في النادي السعودي العمل على عودة جميع اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فيرمينو نجح في افتتاح مشواره مع أهلي جدة بتسجيل هاتريك ثلاثة أهداف في فوز فريقه على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة الأولى.

وأصبح البرازيلي ثاني لاعب يسجل هاتريك في الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي بعد عمر السومة لاعب أهلي جدة السابق في 2014.

كما أصبح رابع لاعب يسجل هاتريك في مباراته الأولى من الدوري السعودي والأول منذ السومة أيضا.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.