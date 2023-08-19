رومانو: صراع قطري سعودي على ضم كوتينيو

السبت، 19 أغسطس 2023 - 13:07

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو يسجل ويحتفل بهدف أستون فيلا الثاني أمام أرسنال

دخلت الأندية القطرية في منافسة في نظيرتها السعودية على ضم لاعب خط وسط أستون فيلا فيليبي كوتينيو.

فيليبي كوتينيو

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن الصراع أصبح محتدما للظفر بخدمات اللاعب البرازيلي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح التقرير أنه رغم اهتمام الأندية السعودية لكن نظيرتها القطرية تدفع نحو إتمام الصفقة بشكل أكبر.

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ولم يذكر الصحفي الإيطالي هوية الأندية التي تتنافس على ضم اللاعب.

اللاعب صاحب الـ31 عاما يمتد تعاقده مع أستون فيلا حتى عام 2026.

وسجل كوتينيو ستة أهداف وصنع ثلاثة في 42 مباراة شارك فيهم مع الفريق الإنجليزي.

أستون فيلا كوتينيو الدوري السعودي الدوري القطري
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