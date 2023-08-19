تقرير سعودي: باكو ألكاسير إلى الطائي

اقترب نادي الطائي السعودي من حسم صفقة التعاقد مع باكو ألكاسير مهاجم برشلونة السابق.

ويلعب ألكاسير ضمن صفوف الشارقة الإماراتي منذ صيف 2020 قادما فياريال.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الطائي اقتربت من حسم التعاقد مع ألكاسير.

وأوضحت التقارير إلى أن مفاوضات الطائي، بدأت منذ وقت مبكر، ولم يتبق على حسم الصفقة سوى بعض النقاط البسيطة التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويضم الطائي بين صفوفه حاليا 6 لاعبين أجانب هم: الحارس البرازيلي فيكتور براجا ، الغيني ألفا سيميدو ، الألماني روبرت باور، التشيلي إينزو روكو، الغاني بيرنارد مينساه، والهولندي فيرجيل ميسيدان.

ألكاسير صاحب الـ 29 عاما لعب مع الشارقة 35 مباراة بالموسم المنصرم وسجل 9 أهداف وصنع 10 بجميع المسابقات.

وسبق للمهاجم الإسباني اللعب بقمصان أندية فالنسيا وبرشلونة ودورتموند وفياريال قبل الانتقال للشارقة.