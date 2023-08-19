لاعب ميتز الفرنسي على الهواء: نحن نلعب كـ "المثليين"

السبت، 19 أغسطس 2023 - 00:48

كتب : FilGoal

كيفن ندورام

زلزال ضرب منصات التواصل الاجتماعي، تحديدا من متابعي الدوري الفرنسي، بعد التصريحات الغاضبة التي أدلى بها كيفن ندورام لاعب ميتز بين شوطي مباراة فريقه أمام مارسيليا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مارسيليا 1-0، فثار ندورام قائلا عبر برايم فيديو: "نفتقر للشخصية. اعذروني على التعبير: نحن نلعب مثل المثليين! نحن نخاف من اللعب بالكرة".

التصريح أثار انزعاجا شديدا خصوصا من جانب المذيع تيبو لو رول الذي قال على الفور: "نحن لا نؤيد تلك الكلمات التي قالها كيفن ندورام ولا نضيف إليها".

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الأوضاع اختلفت في الشوط الثاني، حيث قلب ميتز الطاولة وتقدم 2-1، وصنع ندورام الهدف الثاني الذي سجله جورج ميكوتادزي، قبل أن يسترد مارسيليا التعادل بهدف فيتينيا في الدقيقة 82.

وبعد المباراة خرج ندورام ليعتذر عن تصريحاته السابقة قائلا: "قلت أشياء تحت تأثير العصبية والإحباط. لم أرغب في إهانة أي شخص. أقدم اعتذاراتي".

ويلعب ندورام بقميص ميتز منذ 2019، حيث سبق له تمثيل موناكو في صغره.

وهو أيضا ابن جافيه ندورام نجم موناكو ونانت في التسعينات.

كيفن ندورام الدوري الفرنسي ميتز مارسيليا
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