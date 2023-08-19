ماني: خسارة مباراتين في بداية الموسم أمر غير مقبول

السبت، 19 أغسطس 2023 - 00:37

كتب : FilGoal

ساديو ماني - النصر

وصف السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي خسارة أول مباراتين في الدوري السعودي بـ "أمر غير مقبول".

وتعثر النصر مجددا وخسر من التعاون بنتيجة 2-0 في ثاني جولات الدوري السعودي.

وقال ماني عبر قناة SSC سبورت السعودية: "لم نستحق الفوز، ولم نكن جيدين خلال مباراة التعاون".

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وأضاف "خسارة مباراتين على التوالي ومع بداية الموسم أمر غير مقبول، وعلينا العمل بجد وقوة من أجل الانتصار".

وأتم "علينا أن نرتاح ونستعيد قوتنا ونكون في كامل طاقتنا خلال المباريات المقبلة من أجل تحقيق الانتصارات".

ويظل النصر دون فوز بعدما خسر للجولة الثانية تواليا عقب الوقوع في فخ الخسارة ضد الاتفاق بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

ورفع التعاون رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تواجد النصر في المركز الـ 15 بدون فوز.

ودشنت جماهير النصر خلال اللقاء "تيفو" بعنوان "خطر" في أول مباراة على ملعبهم هذا الموسم، لكنها انتهت بهزيمة ثانية على التوالي.

ولأول مرة لا يحقق النصر في أول جولتين من الدوري السعودي منذ موسم 2020-2021.

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