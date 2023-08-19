ماني: خسارة مباراتين في بداية الموسم أمر غير مقبول
السبت، 19 أغسطس 2023 - 00:37
كتب : FilGoal
وصف السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي خسارة أول مباراتين في الدوري السعودي بـ "أمر غير مقبول".
ساديو ماني
النادي : النصر
وتعثر النصر مجددا وخسر من التعاون بنتيجة 2-0 في ثاني جولات الدوري السعودي.
وقال ماني عبر قناة SSC سبورت السعودية: "لم نستحق الفوز، ولم نكن جيدين خلال مباراة التعاون".
وأضاف "خسارة مباراتين على التوالي ومع بداية الموسم أمر غير مقبول، وعلينا العمل بجد وقوة من أجل الانتصار".
وأتم "علينا أن نرتاح ونستعيد قوتنا ونكون في كامل طاقتنا خلال المباريات المقبلة من أجل تحقيق الانتصارات".
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بعد الجولة الثانية🏟#النصر بلا نقاط❌— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
والتعاون يصل للنقطة الرابعة⚽️
⚽️شاهد ثنائية #التعاون⤵️#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/7yaDO0tebO
ويظل النصر دون فوز بعدما خسر للجولة الثانية تواليا عقب الوقوع في فخ الخسارة ضد الاتفاق بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.
ورفع التعاون رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تواجد النصر في المركز الـ 15 بدون فوز.
ودشنت جماهير النصر خلال اللقاء "تيفو" بعنوان "خطر" في أول مباراة على ملعبهم هذا الموسم، لكنها انتهت بهزيمة ثانية على التوالي.
ولأول مرة لا يحقق النصر في أول جولتين من الدوري السعودي منذ موسم 2020-2021.