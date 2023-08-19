خبر في الجول - تعويضا لإصابة كوكو.. حارس بيراميدز إلى سيراميكا

السبت، 19 أغسطس 2023 - 00:35

كتب : عمرو نبيل

أحمد دعدور حارس بيراميدز

أتم نادي سيراميكا كليوباترا اتفاقه مع نادي بيراميدز بشأن إعارة حارس مرمى الأخير أحمد دعدور.

وعلم FilGoal.com أن الاتفاق قد تم على إعارة دعدور لمدة موسم واحد لصفوف سيراميكا.

وتأتي تلك الخطوة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها محمد كوكو حارس مرمى الفريق.

وقضى كوكو الموسم الماضي معارا في صفوف الإسماعيلي، ثم عاد ليتعرض للإصابة في وتر أكيليس قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأنهى سيراميكا كليوباترا الموسم الماضي في المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة.

ونال الفريق بطولة كأس الرابطة بالفوز على المصري في النهائي، تحت قيادة المدرب الجديد أيمن الرمادي.

أحمد دعدور بيراميدز الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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