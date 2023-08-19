وبدأ الإعصار.. هاري كين يسجل ويصنع في سحق بايرن ميونيخ لـ فيردر بريمن
السبت، 19 أغسطس 2023 - 00:16
كتب : FilGoal
تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه فيردر بريمن بأربعة أهداف دون رد في مباراة افتتاح الدوري الألماني للموسم الجديد 2023-2024.
هاري كين
النادي : بايرن ميونيخ
وشهدت المباراة مشاركة هاري كين الأولى كأساسي مع بايرن ميونيخ منذ انتقاله قادما من توتنام هوتسبر.
كين لم يتأخر، حيث صنع الهدف الأول بتمريرة إلى ليروي ساني في الدقيقة 4، انفرد بها الأخير وسجل أول الأهداف.
video:2
🤩⚽️ليروي ساني يفتتح عداد أهداف البوندسليغا في الموسم الجديد #الدوري_الألماني | #بايرن_ميونيخ | #فيردر_بريمن pic.twitter.com/mdYJXXYfbV— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 18, 2023
وفي الدقيقة 10 سجل نيكلاس فولكروج هدف التعادل، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.
وكاد نصير مزراوي أن يسجل ولكن ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر في الدقيقة 21.
فيما حاول كينجسلي كومان في الدقيقة 59، لترتطم الكرة بالقائم الأيمن هذه المرة.
وأتى ماتيس دي ليخت بدلا من كيم مين جاي الوافد من نابولي في الدقيقة 68.
وفي الدقيقة 75 سجل كين هدفه الأول في البوندسليجا، بعد تمريرة من الظهير الكندي ألفونسو ديفيز.
video:1
هاري كين يسجل أول هدف له مع بايرن ميونيخ 👏😍#الدوري_الألماني | #بايرن_ميونيخ | #فيردر_بريمن pic.twitter.com/e23isrL9gt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 18, 2023
وحل كونراد لايمر صفقة الصيف من لايبزج بدلا من ليون جوريتسكا في الدقيقة 79.
فيما أتى الثلاثي توماس مولر وماتيس تيل وتشوبو موتينج بدلا من موسيالا وكين وكومان في الدقيقة 84.
طوفان البافاري استمر بالهدف الثالث بواسطة ساني بعد تمريرة حاسمة من توماس مولر في الدقيقة 90.
فيما سجل ماتيس تيل رابع الأهداف بصناعة ديفيز في الدقيقة 95.
بذلك يفتتح بايرن ميونيخ حملة دفاعه عن لقب الدوري الألماني، بحثا عن التتويج الثاني عشر على التوالي.
video:3