وبدأ الإعصار.. هاري كين يسجل ويصنع في سحق بايرن ميونيخ لـ فيردر بريمن

السبت، 19 أغسطس 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

هاري كين

تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه فيردر بريمن بأربعة أهداف دون رد في مباراة افتتاح الدوري الألماني للموسم الجديد 2023-2024.

وشهدت المباراة مشاركة هاري كين الأولى كأساسي مع بايرن ميونيخ منذ انتقاله قادما من توتنام هوتسبر.

كين لم يتأخر، حيث صنع الهدف الأول بتمريرة إلى ليروي ساني في الدقيقة 4، انفرد بها الأخير وسجل أول الأهداف.

أخبار متعلقة:
إنريكي: رحيل نيمار كان الأفضل للجميع.. وهذا موقف مبابي وديمبيلي إيطالي جديد في إنجلترا.. زانيولو إلى أستون فيلا قائمة البرازيل - عودة نيمار ورباعي محلي ضمن اختيارات دينيز لـ تصفيات كأس العالم 2026 بدون دفع الشرط الجزائي.. سباليتي مديرا فنيا لـ منتخب إيطاليا

وفي الدقيقة 10 سجل نيكلاس فولكروج هدف التعادل، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وكاد نصير مزراوي أن يسجل ولكن ارتطمت تسديدته بالقائم الأيسر في الدقيقة 21.

فيما حاول كينجسلي كومان في الدقيقة 59، لترتطم الكرة بالقائم الأيمن هذه المرة.

وأتى ماتيس دي ليخت بدلا من كيم مين جاي الوافد من نابولي في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 75 سجل كين هدفه الأول في البوندسليجا، بعد تمريرة من الظهير الكندي ألفونسو ديفيز.

وحل كونراد لايمر صفقة الصيف من لايبزج بدلا من ليون جوريتسكا في الدقيقة 79.

فيما أتى الثلاثي توماس مولر وماتيس تيل وتشوبو موتينج بدلا من موسيالا وكين وكومان في الدقيقة 84.

طوفان البافاري استمر بالهدف الثالث بواسطة ساني بعد تمريرة حاسمة من توماس مولر في الدقيقة 90.

فيما سجل ماتيس تيل رابع الأهداف بصناعة ديفيز في الدقيقة 95.

بذلك يفتتح بايرن ميونيخ حملة دفاعه عن لقب الدوري الألماني، بحثا عن التتويج الثاني عشر على التوالي.

هاري كين الدوري الألماني بايرن ميونيخ
نرشح لكم
لاعب ميتز الفرنسي على الهواء: نحن نلعب كـ "المثليين" إنريكي: رحيل نيمار كان الأفضل للجميع.. وهذا موقف مبابي وديمبيلي انتهى افتتاح الدوري الألماني - فيردر بريمن (0)-(4) بايرن ميونيخ.. طوفان بافاري بدون دفع الشرط الجزائي.. سباليتي مديرا فنيا لـ منتخب إيطاليا تشكيل بايرن - كين وشريكه الكوري الجديد في تشكيل افتتاح بايرن ميونيخ للدوري الألماني المراهنات مجددا.. سبب تعطل صفقة انتقال باكيتا إلى مانشستر سيتي قائمة باريس سان جيرمان - عودة مبابي وظهور ديمبيلي الأول ضد تولوز مؤتمر بوكيتينو: إصابة جيمس صادمة.. ولماذا فضل كايسيدو ولافيا تشيلسي
أخر الأخبار
لاعب ميتز الفرنسي على الهواء: نحن نلعب كـ "المثليين" 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماني: خسارة مباراتين في بداية الموسم أمر غير مقبول 43 دقيقة | السعودية
خبر في الجول - تعويضا لإصابة كوكو.. حارس بيراميدز إلى سيراميكا 46 دقيقة | ميركاتو
يد - عضو مجلس الزمالك يرد على هتلر: أنت من رفضت السفر للمشاركة في البطولة العربية 55 دقيقة | كرة يد
وبدأ الإعصار.. هاري كين يسجل ويصنع في سحق بايرن ميونيخ لـ فيردر بريمن ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب النصر: أنا المسؤول الأول والأخير عن الهزائم.. ونبحث عن قلب دفاع ساعة | السعودية
كرة سلة - سيدات مصر تتأهلن في منافسات السلسلة العالمية 3×3 ويواجهن إسبانيا ساعة | كرة سلة
الدوري السعودي - بداية مميزة لـ جيرارد مع الاتفاق.. وعبد القدوس يهدي الوحدة النصر ضد الشباب ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب