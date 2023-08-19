مؤتمر مدرب النصر: أنا المسؤول الأول والأخير عن الهزائم.. ونبحث عن قلب دفاع

السبت، 19 أغسطس 2023 - 00:10

كتب : FilGoal

لويس كاسترو

أبدى لويس كاسترو المدير الفني لـ النصر غضبه بعد الخسارة وشدد على تحمله المسؤولية بعد السقوط ضد التعاون في ثاني جولات الدوري السعودي.

وخسر النصر من التعاون بنتيجة 2-0 ليظل بدون نقاط بعد مرور جولتين على الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

وقال لويس كاسترو في المؤتمر الصحفي: "هذه لحظات صعبة بالنسبة لفريقنا، بعد بداية موسم ممتازة وتحقيق البطولة العربية، حينما كنّا ننتصر لا نرى الأخطاء وحينما نخسر نرى كل الأمور سلبية، ولا زال ينقصنا كثير من العمل".

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وأوضح "في الشوط الأول لم نكن متواجدين، ولكن في الثاني خلقنا العديد من الفرص ولكن لم نحولها لأهداف وهذا طبيعي في كرة القدم، وتعد هذه نتيجة سيئة لنا، وأريد أن أقف بصف لاعبيني لأنهم عملوا كثيرا لكن لم نصل لهدفنا من 25 تسديدة!".

وتابع "دفاعنا كان مفتوحا للخصم، ولم نستطع تأمين دفاعنا ولم نكن متوازنين بالخلف حين الخروج للهجوم".

وأكمل "استبدلت الخيبري بسبب حاجتي لأن يكون الفريق مكثف هجوميا، وأيضا لأن الخيبري تلقى بطاقة صفراء مبكرة لذلك فكرت بتغيير تكتيكي".

وخرج الخيبري في الدقيقة 35 وعوضه عبد الرحمن غريب في الشوط الأول.

وشدد "أنا أتحدث بطريقة مباشرة، نحن نبحث عن قلب دفاع، وهذا لا يغير كل شيء. والكل يعرف أننا منقوصين في عدد اللاعبين الأجانب".

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وواصل "نواف العقيدي لم يشارك لأنني اخترت مشاركة وليد عبد الله، وسعيد أن لدي 3 حراس مميزين بالفريق".

وأردف "البطولة العربية أصبحت من الماضي، ولا تزيدنا أي شيء، وهذا ما قلته للاعبين، لابد أن نركز بالحاضر، ولدينا بطولة آسيوية مهمة".

وأتم "دائما الهزائم أنا المسؤول الأول والأخير عنها، وأنا المسؤول عن الـ7 فرص التي ضاعت أمام المرمى وعن الهدفين التي استقبلناها".

ويظل النصر دون فوز بعدما خسر للجولة الثانية تواليا عقب الوقوع في فخ الخسارة ضد الاتفاق بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

ورفع التعاون رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تواجد النصر في المركز الـ 15 بدون فوز.

ودشنت جماهير النصر خلال اللقاء "تيفو" بعنوان "خطر" في أول مباراة على ملعبهم هذا الموسم، لكنها انتهت بهزيمة ثانية على التوالي.

ولأول مرة لا يحقق النصر في أول جولتين من الدوري السعودي منذ موسم 2020-2021.

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