كرة سلة - سيدات مصر تتأهلن في منافسات السلسلة العالمية 3×3 ويواجهن إسبانيا

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

منتخب سيدات مصر - كرة سلة 3×3

تأهلت سيدات منتخب مصر لكرة السلة لربع نهائي منافسات الجولة العالمية لبطولة 3×3، والتي تقام في إسبانيا.

وضمت قائمة منتخب السيدات كل من ثريا محمد ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي وأسرار ماجد.

وجاء ذلك بعد الفوز على التشيك بنتيجة 21-10.

أخبار متعلقة:
سلة – الاتحاد السكندري يضم المحترف الأمريكي شانون شورتر سلة – الاتحاد يجدد تعاقد أحمد عادل كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن أجندة منافسات الرجال للموسم الجديد سلة - منتخب مصر يشارك في الأسبوع العالمي استعدادا للمونديال

وتأهلن سيدات منتخب مصر في المركز الثاني بعد الفوز التشيك والخسارة من الصين.

وستواجه سيدات منتخب مصر في ربع النهائي نظيرتهن في إسبانيا.

وستقام المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم غد السبت.

وسبق أن فشل منتخب سيدات مصر 3×3 في التأهل إلى الدور الرئيسي من المنافسات التي أقيمت في بولندا منذ أيام بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة إذ يتأهل صاحب المركز الأول فقط.

حيث خسر منتخب سيدات مصر المباراة الافتتاحية أمام أوكرانيا بنتيجة 12-21.

بينما حقق الانتصار على ماليزيا بنتيجة 21-10، ولم يكن ذلك كافيا بعد تأهل أوكرانيا بالعلامة الكاملة.

كرة سلة الجولة العالمية لبطولة 3×3
نرشح لكم
سلة – الاتحاد السكندري يضم المحترف الأمريكي شانون شورتر سلة – الاتحاد يجدد تعاقد أحمد عادل كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن أجندة منافسات الرجال للموسم الجديد سلة - منتخب مصر يشارك في الأسبوع العالمي استعدادا للمونديال سلة - ستيف كير: أشعر بسعادة بالغة لرؤية نجاح منتخبات مصر ولبنان والأردن NBA إفريقيا ومافين للتطوير العقاري تعلنان عن تعاون في مصر لعدة سنوات كرة سلة - فتح باب الترشح على مقعدين باتحاد اللعبة.. وأبرز المرشحين كرة سلة - انتصار وخسارة في مشوار سيدات مصر لمنافسات السلسلة العالمية 3×3 ببولندا
أخر الأخبار
كرة سلة - سيدات مصر تتأهلن في منافسات السلسلة العالمية 3×3 ويواجهن إسبانيا 15 دقيقة | كرة سلة
الدوري السعودي - بداية مميزة لـ جيرارد مع الاتفاق.. وعبد القدوس يهدي الوحدة النصر ضد الشباب 32 دقيقة | السعودية
كرة يد - مدرب الزمالك يفتح النار: الإدارة عشوائية ولا أخشى فيها أحدا.. ولن أستمر بعد البطولة العربية 35 دقيقة | كرة يد
خطر؟ النصر يسقط مجددا في الدوري السعودي أمام التعاون 49 دقيقة | السعودية
إنريكي: رحيل نيمار كان الأفضل للجميع.. وهذا موقف مبابي وديمبيلي ساعة | الكرة الأوروبية
أوسوريو يسافر إلى كولومبيا.. وموعد عودته إلى الزمالك ساعة | الدوري المصري
إيطالي جديد في إنجلترا.. زانيولو إلى أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - لأول مرة من 2011.. سيدات مصر تفزن على الكاميرون في أمم إفريقيا ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب