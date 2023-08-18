كرة سلة - سيدات مصر تتأهلن في منافسات السلسلة العالمية 3×3 ويواجهن إسبانيا

تأهلت سيدات منتخب مصر لكرة السلة لربع نهائي منافسات الجولة العالمية لبطولة 3×3، والتي تقام في إسبانيا.

وضمت قائمة منتخب السيدات كل من ثريا محمد ونادين سلعاوي ورنيم الجداوي وأسرار ماجد.

وجاء ذلك بعد الفوز على التشيك بنتيجة 21-10.

وتأهلن سيدات منتخب مصر في المركز الثاني بعد الفوز التشيك والخسارة من الصين.

وستواجه سيدات منتخب مصر في ربع النهائي نظيرتهن في إسبانيا.

وستقام المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم غد السبت.

وسبق أن فشل منتخب سيدات مصر 3×3 في التأهل إلى الدور الرئيسي من المنافسات التي أقيمت في بولندا منذ أيام بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة إذ يتأهل صاحب المركز الأول فقط.

حيث خسر منتخب سيدات مصر المباراة الافتتاحية أمام أوكرانيا بنتيجة 12-21.

بينما حقق الانتصار على ماليزيا بنتيجة 21-10، ولم يكن ذلك كافيا بعد تأهل أوكرانيا بالعلامة الكاملة.