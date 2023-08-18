الدوري السعودي - بداية مميزة لـ جيرارد مع الاتفاق.. وعبد القدوس يهدي الوحدة النصر ضد الشباب

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 23:38

كتب : FilGoal

الوحدة السعودي

في مباراة شهدت تألق الحارس عبد القدوس عطية بالتصدي لركلتين جزائيتين، انتصر الوحدة على الشباب بنتيجة 3-1 في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وفي نفس التوقيت فاز الاتفاق بنتيجة 2-0 خارج قواعده على الحزم.

وتألق حارس الوحدة وقاد فريقه لتحقيق الفوز الأول في الموسم على حساب الشباب.

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وتصدى عبد القدوس لركلتي جزاء الأولى من إيفر بانيجا قائد الشباب في الشوط الأول في الدقيقة 27.

والثانية في الدقيقة 89 من حبيب ديالو.

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وأصبح عبد القدوس رابع حارس يتصدى لركلتي جزاء في الدوري السعودي بنفس المباراة بعد سعيد الحربي وخالد شراحيلي ومارتن كامبانيا.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق أنسيليمو وحسين العيسي ويحيى النجعي.

فيما جاء هدف الشباب الوحيد عن طريق المغربي جواد الياميق بالخطأ في مرماه في ظهوره الأول مع الفريق.

من جهة أخرى، زاحم الاتفاق بقيادة ستيفن جيرارد أهلي جدة في الصدارة برصيد 6 نقاط محققا الفوز الثاني.

وأصبح جيرارد ثاني إنجليزي يحقق فوزا في الدوري السعودي بعد أل مايسترو مدرب التعاون السابق.

وأول مدرب أجنبي يحقق انتصاريين متتاليين مع الاتفاق في بداية المشوار بالدوري السعودي.

وسجل السويدي كوايسون هدف التقدم في الدقيقة 17.

ثم عزز البرازيلي فيتينيو النتيجة في الشوط الثاني في الدقيقة 52.

وتكبد الحزم خسارته الثانية في الموسم ليظل في قاع الترتيب رفقة النصر وأبها والرائد والخليج بدون نقاط.

الدوري السعودي الاتفاق الوحدة الحزم
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