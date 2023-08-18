خطر؟ النصر يسقط مجددا في الدوري السعودي أمام التعاون
الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 23:22
كتب : FilGoal
تكبد كريستيانو رونالدو والنصر الخسارة الثانية في الموسم بالسقوط أمام التعاون بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري السعودي على ملعب الأول بارك.
ويظل النصر دون فوز بعدما خسر للجولة الثانية تواليا عقب الوقوع في فخ الخسارة ضد الاتفاق بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.
ورفع التعاون رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تواجد النصر في المركز الـ 15 بدون فوز.
ودشنت جماهير النصر خلال اللقاء "تيفو" بعنوان "خطر" في أول مباراة على ملعبهم هذا الموسم، لكنها انتهت بهزيمة ثانية على التوالي.
ولأول مرة لا يحقق النصر في أول جولتين من الدوري السعودي منذ موسم 2020-2021.
تيفو جماهير #النصر في مباراة اليوم🏟#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/mYokWyfdAe— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
التشكيل
بدأ لويس كاسترو اللقاء بالقوة الضاربة بعد عودة كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا بجوار ساديو ماني.
وتواجد وليد عبد الله في حراسة المرمى بدلا من نواف العقيدي.
كما عوّض الإيفواري جيسلان كونان غياب البرازيلي أليكس تيليس الغائب عن اللقاء.
وصف المباراة
بدأ النصر بحثه المبكر عن الهدف الأول فأطلق رونالدو الصاروخية الأولى تصدى لها مايلسون دوس سانتوس في الدقيقة الثامنة.
ومع ضغط النصر، تحصل التعاون على ركنية حوّلها ليندر توامبا في الشباك برأسية في الدقيقة 20.
رأسية تاوامبا تعلن الهدف الأول للتعاون⚽️
النصر 0 × 1 التعاون#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/QVLojy0Ast— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
أجرى لويس كاسترو تغييرا في الدقيقة 34 للعالمي فأشرك عبد الرحمن غريب بدلا من عبد الله الخيبري بحثا عن مزيد من الضغط الهجومي.
ضغط النصر كثيرا وحاول تهديد مرمى الضيوف لكن دون خطورة محققة.
وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول تحصل سيكو فوفانا على ركلة جزاء لصالحه.
وبعد دقيقتين ألغت تقنية الفيديو قرار الحكم بداعي عدم وجود التحام بين الإيفواري ومدافع التعاون.
حكم المباراة يقرر عدم احتساب ركلة جزاء لصالح النصر 🖥#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/bLq37ri8tF— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
شوط أول انتهى بتأخر زملاء رونالدو بهدف دون مقابل، ولمس الكرة لرونالدو داخل منطقة جزاء التعاون مرة واحدة فقط.
في الشوط الثاني بدأ الأصفر بطوفان هجومي لإدراك التعادل.
في الدقيقة 47 مرت رأسية رونالدو بعيدة عن المرمى بعد ركنية نفذها مارسيلو بروزوفيتش.
وبعد 3 دقائق منع مايلسون تسديدة رونالدو بثبات.
وأنقذ الحارس مرماه مجددا من رأسية تاليسكا وحوّل الكرة لركنية في الدقيقة 55.
وبعد 9 دقائق منع تصويبة قوية من بروزوفيتش، وفي الدقيقة 77 مرت تسديدة الكرواتي بجوار القائم الأيمن للتعاون.
وفي الدقيقة 84 تألق أندري جيروتو ببراعة وذاد عن مرماه أمام ساديو ماني وشتت الكرة من على خط المرمى.
النصر يواصل تهديد شباك التعاون🥅#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/Mm96z9jwKv— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
وكاد رونالدو أن يسجل هدفا في الدقيقة 90 لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن ثم رفع الحكم راية التسلل.
تسديدة رونالدو بالقائم.. والحكم يعلن التسلل🥅#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/4XBrTLzP5j— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023
وفي الدقيقة الخامسة بدلا من الضائع سجل أحمد باحسين الهدف الثاني للتعاون بعد عرضية من سطام الروقي عقب مرتدة سريعة لينهي اللقاء وسط غضب لاعبي النصر من الهزيمة الثانية.
التعاون يضيف الهدف الثاني في شباك النصر⚽️#دوري_روشن_السعودي#النصر_التعاون | #SSC pic.twitter.com/15UVDYbzv6— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 18, 2023