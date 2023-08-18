خطر؟ النصر يسقط مجددا في الدوري السعودي أمام التعاون

تكبد كريستيانو رونالدو والنصر الخسارة الثانية في الموسم بالسقوط أمام التعاون بنتيجة 2-0 في الجولة الثانية من الدوري السعودي على ملعب الأول بارك.

ويظل النصر دون فوز بعدما خسر للجولة الثانية تواليا عقب الوقوع في فخ الخسارة ضد الاتفاق بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.

ورفع التعاون رصيده لـ 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تواجد النصر في المركز الـ 15 بدون فوز.

ودشنت جماهير النصر خلال اللقاء "تيفو" بعنوان "خطر" في أول مباراة على ملعبهم هذا الموسم، لكنها انتهت بهزيمة ثانية على التوالي.

ولأول مرة لا يحقق النصر في أول جولتين من الدوري السعودي منذ موسم 2020-2021.

التشكيل

بدأ لويس كاسترو اللقاء بالقوة الضاربة بعد عودة كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا بجوار ساديو ماني.

وتواجد وليد عبد الله في حراسة المرمى بدلا من نواف العقيدي.

كما عوّض الإيفواري جيسلان كونان غياب البرازيلي أليكس تيليس الغائب عن اللقاء.

وصف المباراة

بدأ النصر بحثه المبكر عن الهدف الأول فأطلق رونالدو الصاروخية الأولى تصدى لها مايلسون دوس سانتوس في الدقيقة الثامنة.

ومع ضغط النصر، تحصل التعاون على ركنية حوّلها ليندر توامبا في الشباك برأسية في الدقيقة 20.

أجرى لويس كاسترو تغييرا في الدقيقة 34 للعالمي فأشرك عبد الرحمن غريب بدلا من عبد الله الخيبري بحثا عن مزيد من الضغط الهجومي.

ضغط النصر كثيرا وحاول تهديد مرمى الضيوف لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول تحصل سيكو فوفانا على ركلة جزاء لصالحه.

وبعد دقيقتين ألغت تقنية الفيديو قرار الحكم بداعي عدم وجود التحام بين الإيفواري ومدافع التعاون.

شوط أول انتهى بتأخر زملاء رونالدو بهدف دون مقابل، ولمس الكرة لرونالدو داخل منطقة جزاء التعاون مرة واحدة فقط.

في الشوط الثاني بدأ الأصفر بطوفان هجومي لإدراك التعادل.

في الدقيقة 47 مرت رأسية رونالدو بعيدة عن المرمى بعد ركنية نفذها مارسيلو بروزوفيتش.

وبعد 3 دقائق منع مايلسون تسديدة رونالدو بثبات.

وأنقذ الحارس مرماه مجددا من رأسية تاليسكا وحوّل الكرة لركنية في الدقيقة 55.

وبعد 9 دقائق منع تصويبة قوية من بروزوفيتش، وفي الدقيقة 77 مرت تسديدة الكرواتي بجوار القائم الأيمن للتعاون.

وفي الدقيقة 84 تألق أندري جيروتو ببراعة وذاد عن مرماه أمام ساديو ماني وشتت الكرة من على خط المرمى.

وكاد رونالدو أن يسجل هدفا في الدقيقة 90 لكن تسديدته ارتدت من القائم الأيمن ثم رفع الحكم راية التسلل.

وفي الدقيقة الخامسة بدلا من الضائع سجل أحمد باحسين الهدف الثاني للتعاون بعد عرضية من سطام الروقي عقب مرتدة سريعة لينهي اللقاء وسط غضب لاعبي النصر من الهزيمة الثانية.