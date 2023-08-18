إنريكي: رحيل نيمار كان الأفضل للجميع.. وهذا موقف مبابي وديمبيلي

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن جاهزية كيليان مبابي نجم الفريق العائد مؤخرا، وعثمان ديمبيلي الجناح القادم مؤخرا من برشلونة.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تولوز في الدوري الفرنسي: "كيليان في حالة ممتازة بدنيا وذهنيا ولديه الكثير من الرغبة. أنا سعيد للغاية بامتلاك لاعب من الطراز العالمي مثله".

وأضاف "ديمبيلي سيكون جاهزا للبدء منذ الدقيقة الأولى. نحن بحاجة لتدعيم الهجوم لأنه الخط الأقل حصولا على التعاقدات حتى الآن".

وتعاقد باريس سان جيرمان مع ماركو أسينسيو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، ولكن على الجانب الآخر رحل عنه النجمان ليونيل ميسي ونيمار.

ميسي اتجه إلى إنتر ميامي الأمريكي بعد نهاية عقده، أما نيمار فقد أتم انتقاله إلى الهلال السعودي.

وعن ذلك قال إنريكي: "أعتقد أنه كان القرار الأفضل للجميع. أود شكر نيمار على سلوكه منذ وصولي إلى هنا. إنه لاعب من الطراز العالمي وأتمنى له الأفضل في المستقبل".

وبدأ باريس سان جيرمان حملة دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي بالتعادل مع لوريان بدون أهداف، تحت أنظار مبابي وديمبيلي في المدرجات.

ويلعب باريس في ضيافة تولوز غدا السبت في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.