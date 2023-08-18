كرة طائرة - لأول مرة من 2011.. سيدات مصر تفزن على الكاميرون في أمم إفريقيا

حققت سيدات مصر الفوز على الكاميرون بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الحادية والعشرين من بطولة أمم إفريقيا للسيدات والتي تضاف نقاطها إلى الصعود لأولمبياد باريس 2024.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-16 و25-19 و21-25 و25-16.

وانتصرت سيدات مصر على الكاميرون حاملة اللقب في آخر 3 نسخ.

كما حققن أول فوز لهن على الكاميرون منذ نسخة 2011.

وسبق أن استهلت سيدات مصر مشوارهن في البطولة بالفوز على الجزائر بنتيجة 3 أشواط دون رد، ثم كررن النتيجة ذاتها بالفوز على مالي.

وبذلك انفردن بصدارة المجموعة بعد الفوز على الكاميرون.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة منتخبات: الكاميرون - نيجيريا - بوروندي - مالي - الجزائر.

بينما المجموعة الثانية: كينيا - المغرب - رواندا - أوغندا - بوركينا فاسو - ليسوتو.

وتم تقسيم الـ 12 منتخبا على مجموعتين ليتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتنفرد كينيا بصدارة قائمة الدول الأكثر تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق ستة ألقاب عن كل من مصر والكاميرون وتونس.

وكانت آخر ألقاب مصر في البطولة عام 2003 ومنذ تلك النسخة لم يصل منتخب سيدات مصر إلى النهائي.

وكانت أفضل مراكز منتخب مصر منذ نسخة 2003 هي الحصول على المركز الثالث في 2017.

وجاءت قائمة منتخب سيدات مصر كالآتي:

دعاء محمد - دانا شوقي - مايا ممدوح - دعاء غباشي - داليا مرشدي - مريم متولي - آية خالد - مي غزال - ندى وليد - أيسل نديم - ندى معوض - سارة أمين - سابين عابد - زينة العلمي.

وشهدت القائمة غياب فريدة العسقلاني لاعبة فريق الزمالك لظروف أسرية بسبب الحمل.

بينما غابت كل من شروق فؤاد لاعبة الأهلي وهنا سند لاعبة الزمالك عن قائمة المنتخب.