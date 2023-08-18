مع حق الشراء.. بنها يعلن إعارة شلاطة إلى الترسانة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 22:09

كتب : رضا السنباطي

محمود شلاطة

أعلن نادي بنها عن موافقته على إعارة محمود شلاطة لاعب الفريق إلى الترسانة.

وكشف النادي عن قيمة الإعارة، والتي بلغت ١٠٠ ألف جنيه لمدة موسم واحد.

وفي حالة تفعيل بند الشراء بنهاية الموسم، يدفع الترسانة مليون جنيه للحصول على خدمات اللاعب.

أخبار متعلقة:
أوسوريو يحدد موعد بدء فترة إعداد الزمالك خبر في الجول - نهاية أزمة إيقاف المصري عن القيد خبر في الجول - المصري يفسخ تعاقد فريد شوقي كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يضم رجب عمران

وأعير اللاعب لفريق فيوتشر وشارك مع فريق الشباب مواليد ٢٠٠١.

ويستعد الترسانة بقيادة حسين شكري لخوض منافسات القسم الثاني (ب) في إحدى مجموعتي منطقة الصعيد.

دوري المحترفين

ينقسم إلى مرحلتين:

1- 20 فريقا بنظام الدور الواحد أولا لتحديد المراكز.

2- الـ 10 الأوائل يلعبون للصعود والـ 10 الأواخر للهبوط.

يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز ويهبط 6 فرق إلى القسم الثاني (ب).

القسم الثاني (ب)

ينقسم إلى 3 مناطق جغرافية (القاهرة والقنال - الصعيد - بحري).

كل منطقة تضم مجموعتين - 6 مجموعات إجمالا (أ) و (ب).

أبطال المجموعات الـ 6 يضمنون التأهل إلى دوري المحترفين.

دورة الترقي لتحديد ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز

يلعب بطل المجموعة (أ) ضد بطل المجموعة (ب) من كل منطقة في القسم الثاني.

يتأهل الفائزون الثلاثة لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

يتأهل بطل الدورة الرباعية إلى الدوري الممتاز.

الترسانة بنها محمود شلاطة القسم الثاني ب
نرشح لكم
مستمر لموسم آخر.. دياموند يجدد تعاقد هدافه أحمد جعفر الدرجة الثانية - لاعبو كيما أسوان يهددون بالشكوى لأجل المستحقات.. والنادي يرد دوري المحترفين - بترول أسيوط يضم ناشئ الزمالك لافيينا يتعاقد مع عمر بكري بطل دوري لاتفيا الشرطة يعتذر عن عدم استقبال مباراة المطرية ودياموند على مقعد الجمعية العمومية القناة يتعاقد مع ثلاثي شباب الأهلي مدرب غاني يقود فريقا في الدرجة الرابعة رئيس نادي المطرية يعلن تقدمه بمذكرة لاتحاد الكرة بشأن المباراة الفاصلة
أخر الأخبار
خطر؟ النصر يسقط مجددا في الدوري السعودي أمام التعاون دقيقة | السعودية
إنريكي: رحيل نيمار كان الأفضل للجميع.. وهذا موقف مبابي وديمبيلي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوسوريو يسافر إلى كولومبيا.. وموعد عودته إلى الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
إيطالي جديد في إنجلترا.. زانيولو إلى أستون فيلا 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة طائرة - لأول مرة من 2011.. سيدات مصر تفزن على الكاميرون في أمم إفريقيا ساعة | كرة طائرة
مع حق الشراء.. بنها يعلن إعارة شلاطة إلى الترسانة ساعة | الدرجة الثانية
أوسوريو يحدد موعد بدء فترة إعداد الزمالك ساعة | الدوري المصري
قائمة البرازيل - عودة نيمار ورباعي محلي ضمن اختيارات دينيز لـ تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب