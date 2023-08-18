مع حق الشراء.. بنها يعلن إعارة شلاطة إلى الترسانة

أعلن نادي بنها عن موافقته على إعارة محمود شلاطة لاعب الفريق إلى الترسانة.

وكشف النادي عن قيمة الإعارة، والتي بلغت ١٠٠ ألف جنيه لمدة موسم واحد.

وفي حالة تفعيل بند الشراء بنهاية الموسم، يدفع الترسانة مليون جنيه للحصول على خدمات اللاعب.

وأعير اللاعب لفريق فيوتشر وشارك مع فريق الشباب مواليد ٢٠٠١.

ويستعد الترسانة بقيادة حسين شكري لخوض منافسات القسم الثاني (ب) في إحدى مجموعتي منطقة الصعيد.

دوري المحترفين

ينقسم إلى مرحلتين:

1- 20 فريقا بنظام الدور الواحد أولا لتحديد المراكز.

2- الـ 10 الأوائل يلعبون للصعود والـ 10 الأواخر للهبوط.

يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز ويهبط 6 فرق إلى القسم الثاني (ب).

القسم الثاني (ب)

ينقسم إلى 3 مناطق جغرافية (القاهرة والقنال - الصعيد - بحري).

كل منطقة تضم مجموعتين - 6 مجموعات إجمالا (أ) و (ب).

أبطال المجموعات الـ 6 يضمنون التأهل إلى دوري المحترفين.

دورة الترقي لتحديد ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز

يلعب بطل المجموعة (أ) ضد بطل المجموعة (ب) من كل منطقة في القسم الثاني.

يتأهل الفائزون الثلاثة لخوض دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين.

يتأهل بطل الدورة الرباعية إلى الدوري الممتاز.