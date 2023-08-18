خبر في الجول - نهاية أزمة إيقاف المصري عن القيد

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 21:45

كتب : عمرو نبيل

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - كامل أبو علي

اقتربت أزمة إيقاف النادي المصري عن قيد اللاعبين الجدد من بلوغ نهايتها الرسمية.

وعلم FilGoal.com أن كامل أبو علي رئيس النادي المصري قد تواصل مع مسؤولي نادي قطر القطري وأنهى أزمة مستحقات الأخير في انتقال اللاعب النيجيري أنتوني أوكبوتو إلى المصري و التي تبلغ قيمتها 69 ألف دولار.

وسيرسل مسؤولو المصري خلال الساعات القادمة خطابا إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بانتهاء أزمة المستحقات، وذلك لإعادة فتح القيد للنادي البورسعيدي.

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وكان المصري قد تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة من صفقة التعاقد مع النيجيري أنتوني أوكبوتو.

وشارك اللاعب النيجيري في سبع مباريات لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع هدفا وحيدا.

وتعاقد المصري مع 7 صفقات خلال الصيف الجاري وهم: يوسف الجوهري وسمير فكري ومحمد الشامي وميدو جابر وباهر المحمدي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور، وبالتالي سيتمكن الآن من قيدهم.

ويقود المصري حاليا المدير الفني علي ماهر، الذي ترك فيوتشر بنهاية الموسم وتولى المهمة خلفا لميمي عبد الرازق.

وأنهى المصري الدوري في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، فيما احتل المركز الثاني في كأس الرابطة بعد خسارة النهائي أمام سيراميكا كليوباترا.

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