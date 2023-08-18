انتهى افتتاح الدوري الألماني - فيردر بريمن (0)-(4) بايرن ميونيخ.. طوفان بافاري

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة افتتاح الدوري الألماني، حيث يحل بايرن ميونيخ حامل اللقب ضيفا على فيردر بريمن.

ويتواجد هاري كين المهاجم الوافد مؤخرا من توتنام هوتسبر في التشكيل الأساسي.

أيضا يلعب المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي القادم من نابولي.

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وتميز كين بشراكة مميزة مع كوري جنوبي آخر، هو سون هيونج مين قائد توتنام الحالي.

وجاء تشكيل البافاري كالتالي:

حراسة المرمى: سفين أولريتش

خط الدفاع: نصير مزراوي - كيم مين جاي - دايو أوباميكانو - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ليون جوريتسكا - جوشوا كيميتش - جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - كينجسلي كومان

ويسعى بايرن ميونيخ للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للعام الثاني عشر على التوالي.

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ق 95 جوووول ماتيس تيل يسجل الرابع بعد تمريرة من ديفيز

ق 90 جووووول مولر يصنع وساني يسجل الثالث

ق 84 توماس مولر وماتيس تيل وتشوبو موتينج بدلا من موسيالا وكين وكومان

ق 79 كونراد لايمر بدلا من ليون جوريتسكا

ق 75 جوووووول هاري كين يسجل أول أهدافه في البوندسليجا بعد تمريرة من ألفونسو ديفيز

ق 68 ماتيس دي ليخت بدلا من كيم مين جاي

ق 67 كيميتش يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 61 هاري كين يسدد ولكن الحارس يحول الكرة إلى ركنية

ق 60 ليون جوريتسكا يسدد بقوة ولكن الكرة تصطدم بالدفاع

ق 59 كينجسلي كومان يسدد ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيمن

ق 48 ليوناردو بيتينكورت يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 47 ساني يسدد ولكن الحارس يتصدى

استراحة

ق 45 كيم مين جاي يسدد بالرأس من الركنية ولكن الحارس يتصدى

ق 44 جمال موسيالا يسدد ولكن الكرة تتحول إلى ركنية بعد اصطدامها بالدفاع

ق 39 هاري كين يتلقى التمريرة ويسدد ولكن التسديدة تصطدم بالدفاع

ق 34 ليون جوريتسكا يسدد ولكن الجارس جيري بافلينكا يتصدى

ق 23 تسديدة خطيرة من مارفين دوكش بركلة حرة ولكن يتصدى سفين أولريتش

ق 21 نصير مزراوي يتلقى التمريرة ويسدد ولكن الكرة تصطدم بالقائم الأيسر

ق 10 نيكلاس فولكروج يسجل هدف التعادل ولكن تقنية الفيديو تراجع الهدف وتلغيه بداعي التسلل

ق 4 جووووول هاري كين يصنع في بدايته.. ليروي ساني ينطلق وينفرد ويسجل

بداية المباراة

بايرن ميونيخ فيردر بريمن الدوري الألماني هاري كين
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