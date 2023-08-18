خبر في الجول - المصري يفسخ تعاقد فريد شوقي

انتهت العلاقة التعاقدية بين اللاعب فريد شوقي والنادي المصري، وبات اللاعب حرا للانتقال مجانا في خطوته المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن المصري قد فسخ عقد اللاعب بعد تسوية مستحقاته، وتم منحه الاستغناء الخاص به.

ولعب فريد شوقي مع طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر منذ يناير الماضي.

وخاض فريد شوقي 21 مباراة مع طلائع الجيش منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير الماضي.

وكان فريد شوقي قد انضم إلى المصري في صيف 2016 واستمر لمدة ستة مواسم ونصف الموسم.

ولعب فريد شوقي مع المصري 242 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق.

ويقود المصري حاليا المدير الفني علي ماهر، الذي ترك فيوتشر بنهاية الموسم وتولى المهمة خلفا لميمي عبد الرازق.

وأنهى المصري الدوري في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، فيما احتل المركز الثاني في كأس الرابطة بعد خسارة النهائي أمام سيراميكا كليوباترا.