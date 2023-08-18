بدون دفع الشرط الجزائي.. سباليتي مديرا فنيا لـ منتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي تعيين لوتشيانو سباليتي مديرا فنيا لمنتخب إيطاليا خلفا لـ روبرتو مانشيني.

وسيبدأ سباليتي مهمته بشكل رسمي بدءا من الأول من سبتمبر المقبل.

وسيتولى الإيطالي مهمة تدريب بطل أوروبا حتى كأس العالم 2026.

وقال جابريل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي عبر الموقع الرسمي: "نرحب بسباليتي، المنتخب يريد مدربا عظيما وأنا سعيد للغاية بموافقته على تدريب المنتخب، سيكون حماسه وخبرته أساسيين للتحديات التي تنتظر إيطاليا في الأشهر المقبلة".

وسيبدأ مدرب نابولي السابق مهمته بمواجهة مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024.

ولم يدفع الاتحاد الإيطالي قيمة الشرط الجزائي في تعاقد سباليتي مع نابولي والذي ينص على دفع 3 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي حال تدريبه لفريق آخر.

وأصر محامي الاتحاد الإيطالي أن هذه القاعدة تسري فقط على الأندية وليست الاتحادات أو المنتخبات رغم أن أوريليو دي لاورينتيس كرر من قبل أن هذا البند يشمل المنتخبات أيضا.

وقاد سباليتي الموسم الماضي نابولي لتحقيق لقب الدوري بعد 30 عاما من الغياب.

وسيلتقي منتخب إيطاليا في شهر سبتمبر المقبل مع مقدونيا الشمالية ثم يستضيف أوكرانيا على سان سيرو.

ويحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين فقط في ترتيب المجموعة الثالثة.

ويتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 مباريات ويأتي منتخب أوكرانيا ثانيا برصيد 6 نقاط من 3 مباريات.

ويأتي المنتخب المقدوني رابعا برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، ويتذيل منتخب مالطا الترتيب بدون رصيد من 4 مباريات.