تشكيل بايرن - كين وشريكه الكوري الجديد في تشكيل افتتاح بايرن ميونيخ للدوري الألماني
الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
أعلن توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ عن تشكيل فريقه لمواجهة فيردر بريمن في مباراة افتتاح الدوري الألماني.
ويتواجد هاري كين المهاجم الوافد مؤخرا من توتنام هوتسبر في التشكيل الأساسي.
أيضا يلعب المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي القادم من نابولي.
وتميز كين بشراكة مميزة مع كوري جنوبي آخر، هو سون هيونج مين قائد توتنام الحالي.
وجاء تشكيل البافاري كالتالي:
حراسة المرمى: سفين أولريتش
خط الدفاع: نصير مزراوي - كيم مين جاي - دايو أوباميكانو - ألفونسو ديفيز
خط الوسط: ليون جوريتسكا - جوشوا كيميتش - جمال موسيالا
خط الهجوم: ليروي ساني - هاري كين - كينجسلي كومان
ويسعى بايرن ميونيخ للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني للعام الثاني عشر على التوالي.
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