كرة يد - الزمالك يحسم مقعده في ربع نهائي البطولة العربية بالفوز على الهدى السعودي

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الهدى - كرة يد

تغلب الزمالك على الهدى السعودي بنتيجة 28-24 في الجولة الثالثة لدور المجموعات في البطولة العربية لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بنتيجة 15-10.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

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وتغلب الزمالك على وفاق عين التوتة الجزائري، فيما خسر المباراة الثانية أمام الكويت الكويتي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

وبذلك ضمن الزمالك مقعده في ربع النهائي بفضل تحقيقه لانتصارين في أول 3 مباريات.

ويلعب الزمالك المباراة الأخيرة ضد الشعلة اليمني يوم الإثنين 21 أغسطس.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

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