انتهت الدوري السعودي - النصر (0) (2) التعاون.. لا فوز للعالمي

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

مارسيلو بروزوفيتش - النصر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد التعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ النصر بالقوة الضاربة في تواجد كريستيانو رونالدو.

أخبار متعلقة:
تشكيل النصر - عودة القوة الضاربة بقيادة رونالدو ضد التعاون.. وتغيير في حراسة المرمى النصر يستعيد رونالدو أمام التعاون.. وغياب تيليس النصر يعلن رحيل جلال الدين ماشاريبوف الرياضية السعودية: 10 ملايين دولار تفصل النصر عن لابورت

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+5: جوووول الثااااني.. التعاون يسجل الثاني وينهي اللقاء عمليا لصالحه

ق 90+4: هدف لماني لكن الحكم المساعد يرفع راية التسلل.

ق 48: بسالة دفاعية أمام ساديو ماني وتشتيت على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+10: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي ركلة الجزاء

ق 45+9: ركلة جزاء للنصر بعد عرقلة فوفانا.

ق 20: جووووول توامبا يسجل هدف التقدم للتعاون برأسية

بداية اللقاء

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي التعاون
نرشح لكم
ماني: خسارة مباراتين في بداية الموسم أمر غير مقبول مؤتمر مدرب النصر: أنا المسؤول الأول والأخير عن الهزائم.. ونبحث عن قلب دفاع الدوري السعودي - بداية مميزة لـ جيرارد مع الاتفاق.. وعبد القدوس يهدي الوحدة النصر ضد الشباب خطر؟ النصر يسقط مجددا في الدوري السعودي أمام التعاون قبل لقاء الحزم.. الاتفاق يعلن إصابة هندرسون تشكيل النصر - عودة القوة الضاربة بقيادة رونالدو ضد التعاون.. وتغيير في حراسة المرمى محرز: الفوز أهم من التسجيل.. وجمهور أهلي جدة أبهرني النصر يستعيد رونالدو أمام التعاون.. وغياب تيليس
أخر الأخبار
لاعب ميتز الفرنسي على الهواء: نحن نلعب كـ "المثليين" 6 ساعة | الكرة الأوروبية
ماني: خسارة مباراتين في بداية الموسم أمر غير مقبول 6 ساعة | السعودية
خبر في الجول - تعويضا لإصابة كوكو.. حارس بيراميدز إلى سيراميكا 6 ساعة | ميركاتو
يد - عضو مجلس الزمالك يرد على هتلر: أنت من رفضت السفر للمشاركة في البطولة العربية 6 ساعة | كرة يد
وبدأ الإعصار.. هاري كين يسجل ويصنع في سحق بايرن ميونيخ لـ فيردر بريمن 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر مدرب النصر: أنا المسؤول الأول والأخير عن الهزائم.. ونبحث عن قلب دفاع 6 ساعة | السعودية
كرة سلة - سيدات مصر تتأهلن في منافسات السلسلة العالمية 3×3 ويواجهن إسبانيا 7 ساعة | كرة سلة
الدوري السعودي - بداية مميزة لـ جيرارد مع الاتفاق.. وعبد القدوس يهدي الوحدة النصر ضد الشباب 7 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكاس القطرية: صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة 2 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 3 روي كين لـ صلاح: اجلس واصمت.. رأيت لاعبين أفضل منك يتم استبدالهم 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب