انتهت الدوري السعودي - النصر (0) (2) التعاون.. لا فوز للعالمي
الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر ضد التعاون في الجولة الثانية من الدوري السعودي.
وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويبدأ النصر بالقوة الضاربة في تواجد كريستيانو رونالدو.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+5: جوووول الثااااني.. التعاون يسجل الثاني وينهي اللقاء عمليا لصالحه
ق 90+4: هدف لماني لكن الحكم المساعد يرفع راية التسلل.
ق 48: بسالة دفاعية أمام ساديو ماني وتشتيت على خط المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+10: تقنية الفيديو تتدخل وتلغي ركلة الجزاء
ق 45+9: ركلة جزاء للنصر بعد عرقلة فوفانا.
ق 20: جووووول توامبا يسجل هدف التقدم للتعاون برأسية
بداية اللقاء
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