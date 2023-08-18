قبل لقاء الحزم.. الاتفاق يعلن إصابة هندرسون
الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 20:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي الاتفاق إصابة نجمه جوردان هندرسون وغيابه عن مباراة الحزم في ثاني جولات الدوري السعودي بعد تعرضه لوعكة صحية.
جوردان هندرسون
النادي : الاتفاق
وغاب الإنجليزي عن تشكيل فريقه للمباراة التي ستبدأ بعد قليل.
وأشار النادي إلى خضوع اللاعب للعلاج والراحة حتى يتماثل للشفاء.
وأوضح النادي أن اللاعب سيعود للتدريبات بنهاية الأسبوع الجاري.
جوردان هندرسون يغيب عن مواجهة الحزم مساء اليوم بسبب وعكة صحية#الاتفاق | #الحزم_الاتفاق | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/5JXQ5OwNuI— نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 18, 2023
واستهل الاتفاق مشواره في الدوري السعودي بالفوز على النصر بنتيجة 2-1.
واكتفى الدولي الإنجليزي بـ 88 دقيقة في اللقاء الأولى له بالموسم.
وانضم لاعب الوسط البالغ 30 عاما لصفوف الاتفاق مقابل 14 مليون يورو قادما من ليفربول.
نرشح لكم
ماني: خسارة مباراتين في بداية الموسم أمر غير مقبول مؤتمر مدرب النصر: أنا المسؤول الأول والأخير عن الهزائم.. ونبحث عن قلب دفاع الدوري السعودي - بداية مميزة لـ جيرارد مع الاتفاق.. وعبد القدوس يهدي الوحدة النصر ضد الشباب خطر؟ النصر يسقط مجددا في الدوري السعودي أمام التعاون انتهت الدوري السعودي - النصر (0) (2) التعاون.. لا فوز للعالمي تشكيل النصر - عودة القوة الضاربة بقيادة رونالدو ضد التعاون.. وتغيير في حراسة المرمى محرز: الفوز أهم من التسجيل.. وجمهور أهلي جدة أبهرني النصر يستعيد رونالدو أمام التعاون.. وغياب تيليس