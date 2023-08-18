قبل لقاء الحزم.. الاتفاق يعلن إصابة هندرسون

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 20:28

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون

أعلن نادي الاتفاق إصابة نجمه جوردان هندرسون وغيابه عن مباراة الحزم في ثاني جولات الدوري السعودي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وغاب الإنجليزي عن تشكيل فريقه للمباراة التي ستبدأ بعد قليل.

وأشار النادي إلى خضوع اللاعب للعلاج والراحة حتى يتماثل للشفاء.

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وأوضح النادي أن اللاعب سيعود للتدريبات بنهاية الأسبوع الجاري.

واستهل الاتفاق مشواره في الدوري السعودي بالفوز على النصر بنتيجة 2-1.

واكتفى الدولي الإنجليزي بـ 88 دقيقة في اللقاء الأولى له بالموسم.

وانضم لاعب الوسط البالغ 30 عاما لصفوف الاتفاق مقابل 14 مليون يورو قادما من ليفربول.

الدوري السعودي الاتفاق جوردان هندرسون
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