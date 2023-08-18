المراهنات مجددا.. سبب تعطل صفقة انتقال باكيتا إلى مانشستر سيتي

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 20:22

كتب : FilGoal

البرازيل - كوريا الجنوبية - لوكاس باكيتا

يواجه البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وست هام يونايتد تحقيقا من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على خلفية انتهاكات تتعلق بالمراهنات.

وكان مانشستر سيتي مهتما بضم اللاعب في سوق الانتقالات الحالي، وبالفعل قدم عرضا بقيمة 70 مليون جنيه استرليني وفقا لعدة تقارير إعلامية.

وتضاعف هذا الاهتمام بالآونة الأخيرة في ظل إصابة كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي في المباراة الأولى من الدوري أمام بيرنلي، وإعلان بيب جوارديولا مدرب الفريق أن غياب اللاعب سيكون مطولا.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن تلك الصفقة قد انهارت أمس -الجمعة- لأسباب خاصة على حد وصف عدة مصادر.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما بات هدفا لتحقيق الاتحاد الإنجليزي في مزاعم تورطه بالقمار والمراهنات الكروية.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة بعد، بينما يترقب وست هام وضع اللاعب وما إذا كان سيواجه مشكلة شبيهة بالتي واجهها إيفان توني مهاجم برينتفورد.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مايو الماضي إيقافه لإيفان توني مهاجم برينتفورد عما يتعلق بكرة القدم وممارستها لثمانية أشهر بسبب اتهامه بخرق قواعد المراهنات.

وافتتح وست هام الموسم بالتعادل مع بورنموث بهدف لكل فريق، فيما تعادل برينتفورد بدون توني مع توتنام هوتسبر بهدفين لكل فريق.

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