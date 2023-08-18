تشكيل النصر - عودة القوة الضاربة بقيادة رونالدو ضد التعاون.. وتغيير في حراسة المرمى

اعتمد لويس كاسترو المدير الفني لـ النصر على القوة الضاربة في مواجهة التعاون بالجولة الثانية من الدوري السعودي.

وعاد كريستيانو رونالدو لقيادة الفريق مجددا بعدما غاب رفقة عدة نجوم عن اللقاء الأول ضد الاتفاق في الدوري بعدما أقيم عقب يومين فقط من نهائي البطولة العربية التي حقق الفريق لقبها.

وتواجد وليد عبد الله في حراسة المرمى بدلا من نواف العقيدي.

كما عوّض الإيفواري جيسلان كونان غياب البرازيلي أليكس تيليس الغائب عن اللقاء.

وجاء تشكيل النصر:

حراسة المرمى: وليد عبد الله

الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الإله العمري – جيسلان كونان

الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا

الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني

ويأمل النصر في افتتاح سجل انتصاراته الموسم الجاري بعدما خسر من كتيبة الاتفاق في الجولة الأولى.