تشكيل النصر - عودة القوة الضاربة بقيادة رونالدو ضد التعاون.. وتغيير في حراسة المرمى
الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 20:02
كتب : FilGoal
اعتمد لويس كاسترو المدير الفني لـ النصر على القوة الضاربة في مواجهة التعاون بالجولة الثانية من الدوري السعودي.
وعاد كريستيانو رونالدو لقيادة الفريق مجددا بعدما غاب رفقة عدة نجوم عن اللقاء الأول ضد الاتفاق في الدوري بعدما أقيم عقب يومين فقط من نهائي البطولة العربية التي حقق الفريق لقبها.
وتواجد وليد عبد الله في حراسة المرمى بدلا من نواف العقيدي.
كما عوّض الإيفواري جيسلان كونان غياب البرازيلي أليكس تيليس الغائب عن اللقاء.
وجاء تشكيل النصر:
حراسة المرمى: وليد عبد الله
الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – عبد الإله العمري – جيسلان كونان
الوسط: عبد الله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا
الهجوم: أندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني
📋| قائمة فريق #النصر لمواجهة #التعاون .. عودة رونالدو ©️ ووليد عبدالله في حراسة المرمى 🧤 #النصر_التعاون #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/i9lqxyXLLJ— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 18, 2023
ويأمل النصر في افتتاح سجل انتصاراته الموسم الجاري بعدما خسر من كتيبة الاتفاق في الجولة الأولى.