كما انفرد في الجول.. الاتحاد السكندري يضم رجب عمران

حسم الاتحاد السكندري صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا لموسم 2023-2024.

وأعلن الاتحاد السكندري ضمه للاعب رجب عمران في صفقة انتقال حر، كما علم FilGoal.com.

وسينضم اللاعب لصفوف زعيم الثغر بعقد مدته 3 سنوات، وذلك بعد تسوية اللاعب لمسألة مستحقاته مع سيراميكا كليوباترا.

ولعب رجب عمران -29 عاما- مع المصري خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا، وشارك في 13 مباراة.

وتعاقد زعيم الثغر مع سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا، والحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة والكاميروني فرانك آلان.

وكان الاتحاد السكندري قد تعاقد مع المدافع الإيفواري واتارا سواليو، إلا أن طارق العشري مدرب الفريق قد أعلن عبر FilGoal.com عن فسخ تعاقده لضعف مستواه في الودية الأولى أمام دلفي.

ولعب الاتحاد السكندري أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على دلفي بنتيجة 4-2، بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد.

وسجل أهداف الفريق السكندري كريستوفاو مابولولو "هدفين" وسيف تقا وعلي خالد ناشئ الفريق.

ويبدأ الاتحاد السكندري موسما جديدا بقيادة طارق العشري الذي تولى المهمة خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وأنهى زعيم الثغر الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.