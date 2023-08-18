خالد بيبو يطير إلى النمسا لإنهاء ترتيبات معسكر الأهلي

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 19:28

كتب : حسام نور الدين

خالد بيبو مدير الكرة في الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن سفر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي إلى إلى النمسا.

وتستغرق رحلة بيبو التي بدأت اليوم 48 ساعة، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بمعسكر إعداد فريق الكرة للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل لإقامة معسكر الإعداد في النمسا.

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ورافق خالد بيبو خلال الرحلة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة.

ويتفقد بيبو فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، كما يعمل على إزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

ويعود خالد بيبو إلى القاهرة، للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى النمسا.

ويستعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لبدء موسمه الثاني مع المارد الأحمر.

وحقق كولر 5 ألقاب مع الأهلي منذ بداية توليه تدريب الفريق.

البداية كانت بلقب السوبر المصري عن موسم 2020-2021 الذي فاز به على حساب الزمالك.

ثم حقق كولر لقب كأس مصر للموسم قبل الماضي (2021-2022)، بالفوز على بيراميدز في النهائي، ثم كرر الفوز عليه في كأس السوبر عن الموسم ذاته ليحصد ثالث الألقاب.

وفي مايو الماضي توج السويسري مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي في النهائي.

وأخيرا نال كولر لقبه الخامس بحسم الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وقاد المدرب السويسري الأهلي في 60 مباراة فاز 44 مرة وتعادل في 11 لقاء وهُزم 5 مرات.

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