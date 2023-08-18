انتهت في البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (28)-(24) الهدى.. انتصار جديد للأبيض

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 19:01

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الهدى السعودي في دور المجموعات للبطولة العربية لكرة اليد.

وتغلب الزمالك على وفاق عين التوتة الجزائري، فيما خسر المباراة الثانية أمام الكويت الكويتي.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية رفقة فرق الهدى السعودي، والعربي الكويتي، ووفاق عين التوتة الجزائري، والشعلة اليمني.

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ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.

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نهاية المباراة: الزمالك 28-24 الهدى

26-23

26-22 للزمالك

26-20 للزمالك

24-19 للزمالك

20-16 للزمالك

17-14 للزمالك

15-11 للزمالك

نهاية الشوط الأول: الزمالك 15-10 الهدى

14-10

12-9 للأبيض

10-8 للزمالك

9-7 للزمالك

7-5 الزمالك يتقدم

5-5

الهدى يتقدم 4-3

الهدى يتعادل 3-3

3-1

الزمالك يتقدم 3-0

بداية المباراة

الزمالك كرة يد البطولة العربية لكرة اليد
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