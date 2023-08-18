قائمة باريس سان جيرمان - عودة مبابي وظهور ديمبيلي الأول ضد تولوز

تواجد كيليان مبابي لأول في الموسم الجاري بقائمة باريس سان جيرمان والتي تستعد لمواجهة تولوز في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وظهر النجم الفرنسي في المدرجات بالمباراة الأولى من الموسم الأسبوع الماضي أمام لوريان والتي انتهت بالتعادل ثم عاد للتدريبات رفقة زملائه ما أشار لاقترابه من تجديد تعاقده مع العملاق الباريسي.

وشهدت القائمة تواجد الفرنسي عثمان ديمبيلي لأول مرة بعد ارتداءه قميص الفريق قادما من برشلونة.

وجاءت قائمة باريس:

حراسة المرمى: كيلور نافاس – جانلويجي دوناروما - أرنو تيناس

الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – دانيلو – لوكاس هيرناندز – ليفين كورزاوا – ميلان شكرينيار.

الوسط: مانويل أوجارت – فابيان رويز – فيتينا – لي كانج إن – شير ندور – كارلوس سولير – وارين زائير إيمري.

الهجوم: كيليان مبابي – جونكالو راموس – عثمان ديمبيلي – ماركو أسينسيو – هوجو إيكتيكي

وأوضحت تقارير فرنسية أن نسب بقاء كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان هذا الصيف أصبحت أكبر، بعد عودته لتدريبات الفريق صباح الأحد.

وعاد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى تدريبات فريقه بعد فترة من الانقطاع بسبب خلاف في وجهات النظر حول استمراره أو رحيله.

وذكرت شبكة راديو مونت كارلو يوم الأحد أن هناك تفاؤل بشأن تمديد العقد بين الطرفين، والذي سيستمر حتى صيف 2025 في حالة موافقة مبابي على التوقيع.