خبر في الجول - طرح اسم فريتز شميد للانضمام لجهاز كولر في الأهلي

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 18:25

كتب : أحمد الخولي

فريتز شميد

يتجه الأهلي لضم عنصرا جديدا في الجهاز الفني لـ مارسيل كولر استعدادا للموسم المقبل.

وحسبما علم FilGoal.com طُرح اسم فريتز شميد الذي سبق له العمل مع مارسيل كولر من قبل، وترشح لقيادة قطاع الناشئين في الزمالك مؤخرا.

ويرغب كولر في ضم عنصرا جديدا لجهازه الفني للتركيز على التدريبات التخصصية لتحسين جودة اللاعبين.

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وكشف شميد في وقت سابق لـ FilGoal.com: "لم أتمم تعاقدي مع نادي الزمالك بشكل رسمي بعد. أنا في مرحلة التفاوض وآمل إتمام الاتفاق. متحمس جدا لتلك التجربة ومستعد للبدء في أسرع وقت"

وأعلن الزمالك كان بالفعل عن تولي شميد منصبه الجديد.

المدرب البالغ 63 عاما سبق له أن عمل مدربا مساعدا لكولر في منتخب النمسا لمدة عامين خلال 18 مباراة.

كما سبق أن عمل مدربا مساعد لكريستيان جروس في 4 فريق مختلفة حتى 2001.

كما تولى منصب المدير التقني لمنتخب ماليزيا ثم تولى تدريب منتخب نيوزيلندا الأول، وجاءت محطته الأخيرة في نادي كوتوكو رويالز الغاني.

وفي 2011 أطلق شميد كتابه الذي يحمل اسم "المنظور المنهجي للفوضى وعمليات التنظيم الذاتي في كرة القدم".

وكشف مصدر من الأهلي – تحفظ على ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "كولر مستمر مع الأهلي حتى عام 2026".

وواصل "الاتفاق مع كولر نص على التجديد لموسمين إضافيين بالإضافة للموسم المقبل".

وأردف "كولر وافق على العرض المقدم له بعد تفكير وخاصة بعد حصوله على فترة راحة بعد نهاية الموسم الماضي".

وتابع المصدر "هناك بنود في التعاقد بها الكثير من التفاصيل توضح شكل العلاقة بين الأهلي وكولر للسنوات المقبلة ولكننا لن نعلن عنها الآن".

وشدد المصدر في ختام تصريحاته "المهم أن كولر أصبح مدربا للأهلي لفترة طويلة ولديه مشروع سننفذه حتى نصل معه لأقصى مراحل النجاح".

وكان FilGoal.com كشف قبل شهر عن توصل الأهلي لاتفاق مع كولر لتجديد تعاقده.

وحقق كولر 5 ألقاب مع الأهلي منذ بداية توليه تدريب الفريق.

البداية كانت بلقب السوبر المصري عن موسم 2020-2021 الذي فاز به على حساب الزمالك.

ثم حقق كولر لقب كأس مصر للموسم قبل الماضي (2021-2022)، بالفوز على بيراميدز في النهائي، ثم كرر الفوز عليه في كأس السوبر عن الموسم ذاته ليحصد ثالث الألقاب.

وفي مايو الماضي توج السويسري مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي في النهائي.

وأخيرا نال كولر لقبه الخامس بحسم الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

وقاد المدرب السويسري الأهلي في 60 مباراة فاز 44 مرة وتعادل في 11 لقاء وهُزم 5 مرات.

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