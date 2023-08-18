بعد 4 أيام فقط.. العشري يعلن عبر في الجول فسخ عقد مدافع الاتحاد السكندري الجديد

قرر طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري فسخ عقد المدافع الإيفواري واتارا سواليو.

وقال العشري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "قررنا فسخ تعاقد واتارا بسبب ضعف المستوى الذي ظهر به في المباراة الودية الأولى".

وكان الاتحاد السكندري قد أعلن عن ضم واتارا سواليو يوم الإثنين الماضي 14 أغسطس، بعقد مدته موسمين.

وسبق للمدافع الإيفواري أن لعب لأندية أفريكا سبورتس والهلال السوداني، والعين والفتح ونجران في السعودية.

وكان واتارا صفقة الاتحاد الثامنة، بعد تعاقد زعيم الثغر مع سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا، والحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة، وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة والكاميروني فرانك آلان.

كما كان الأجنبي الرابع الذي يضمه الاتحاد الصيف الجاري بعد لاعب الوسط الكاميروني فرانك ألان والتونسي سيف تقا، والحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي.

ولعب الاتحاد السكندري أولى مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على دلفي بنتيجة 4-2، بعد أن كان متأخرا بهدفين دون رد.

وسجل أهداف الفريق السكندري كريستوفاو مابولولو "هدفين" وسيف تقا وعلي خالد ناشئ الفريق.

ويبدأ الاتحاد السكندري موسما جديدا بقيادة طارق العشري الذي تولى المهمة خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وأنهى زعيم الثغر الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 43 نقطة.