مؤتمر بوكيتينو: إصابة جيمس صادمة.. ولماذا فضل كايسيدو ولافيا تشيلسي

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 16:38

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

تحدث ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي عن نجاح إدارة ناديه في الظفر بصفقتي موسيس كايسيدو وروميو لافيا بعد منافسة شرسة مع ليفربول.

ويحل تشيلسي يوم الأحد ضيفا على منافسه وست هام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة وست هام: "الأمر مذهل. إضافة هذا النوع من اللاعبين والتوقيعات من أصحاب الجودة العالية يعد عملا رائعا".

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وأجاب "هزيمة ليفربول في الصفقات؟ "هذا خاص بقرار اللاعبين بالاختيار للانضمام لنا. ليست منافسة بل قرار لاعب بالانضمام لنا. أعتقد أنهم يشعرون بشيء مميز يحدث هنا"

وعن إمكانية مشاركتهما أمام وست هام أوضح "علينا تقييم إمكانية لعب كايسيدو ولافيا أمام وست هام. لدينا يوم إضافي. كانت أسابيع متوترة بالنسبة لمويسيس وروميو. إذا كانا مستعدين سيشاركان. وإلا فسننتظر".

وشدد "إصابة رييس جيمس لحظة حزينة لأنه قائدنا وكان متحمسا للغاية. سنقوم بتقييمه يوما بعد يوم. سيكون في أقرب وقت ممكن مع الفريق وسيصبح أقوى".

وتابع "وست هام خصما صعبا. كل مباريات الدوري ستكون صعبة. لديهم فريق رائع وقاموا بعمل جيد الموسم الماضي".

وواصل "نحن في عمل يجب علينا فهمه. إذا أردنا البقاء هنا، ودفع رواتب اللاعبين والموظفين كل عام للتحسن في كل الجوانب، فهذا يتعلق بفهم الوضع".

واختتم "عليك توفير فريق ولاعبين جيدين للمحافظة عليهم، الأدوات والمرافق وأمور مثل هذه تساعد هذا العمل على التحسن كل عام. كل نادٍ مختلف".

وكان تشيلسي قد تعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق ضمن الجولة الأولى.

فيما تعادل وست هام بالنتيجة ذاتها أمام بورنموث.

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