كرة يد – البنك الأهلي ينتصر على الحشد العراقي في البطولة العربية

فاز البنك الأهلي على الحشد العراقي في البطولة العربية لكرة اليد بنتيجة 33-29 ضمن منافسات الجولة الثانية التي أقيمت اليوم الجمعة.

وكان البنك الأهلي خطف تعادلا قاتلا أمام الكويت الكويتي أمس الخميس في الثواني الأخيرة لتنتهي المباراة بنتيجة 33-33.

وتستضيف السعودية منافسات البطولة العربية للأندية والمؤهلة إلى كأس العالم حتى 27 أغسطس الجاري.

ويمثل فريقا الزمالك والبنك الأهلي، مصر في البطولة العربية للأندية.

ويقع البنك الأهلي في المجموعة الأولى رفقة أندية مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد العراقي.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأوائل من كل مجموعة إلى الدور التالي، ليلعب الفرق دور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.

ويصعد بطل تلك البطولة للمشاركة في فعاليات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية أيضا ولكن في نوفمبر المقبل.

وتقام منافسات كأس العالم للأندية سوبر جلوب في الدمام السعودية خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر.