خبر في الجول – فاركو يضم شريف دابو مجانا

أتم نادي فاركو إجراءات التعاقد مع شريف دابو لاعب المصري.

شريف دابو النادي : لاعب حر فاركو المصري

وانضم شريف دابو لصفوف فاركو في صفقة انتقال حر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي فاركو حصل على توقيع شريف دابو في لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب تعاقده مع المصري.

وخلال الصيف الجاري أتم فاركو صفقة موسيس توراي لاعب منتخب سيراليون بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأعلن المجد السكندري في وقت سابق انتقال الثنائي يوسف رزين وسيف الشرقاوي لصفوف فاركو بداية من الموسم المقبل.

كما علم FilGoal.com أن فاركو حصل على توقيع محمود البدري لمدة موسمين في صفقة انتنقال حر.

فاركو سبق وأن توصل لاتفاق نهائي مع صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب.

وعلم FilGoal.com أن صلاح باشا قد أنهى جلسة التصوير الخاصة تمهيدا لإعلانه لاعبا في فاركو بصورة رسمية.

ووقع باشا على عقود انتقاله، وحصل على مقدم التعاقد.

واختتم فاركو منافسات الموسم الماضي من الدوري في المركز التاسع برصيد 42 نقطة.