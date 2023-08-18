مؤتمر تشافي: لا أريد إثارة الجدل.. وموقف فاتي ونيمار

شدد تشافي هيرنانيدز مدرب برشلونة على التزامه بالعقوبة الموقعة عليه من جانب لجنة المسابقات في رابطة الدوري الإسباني لمدة مباراتين.

ويلعب برشلونة ضد نظيره قادش يوم الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة قادش: "عقوبة الإيقاف؟ لا أريد إثارة المزيد من الجدل. لقد انتهى غضبي وأنا أركز على ما يمكنني التحكم فيه. أريد التحكم في نفسي أكثر قليلا والسيطرة على المُباريات من الناحية الفنية".

وسيغيب تشافي عن برشلونة أمام كل من قادش وفياريال في الدوري الإسباني بسبب الإيقاف.

يأتي ذلك بعد تعرض تشافي للطرد أمام خيتافي في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وأوضح ": أوسكار وسيرجيو (المساعدان) سيتواجدان محلي، إنهما مستعدان لذلك بشكل جيد للغاية. نحن على اتصال مع المحللين ولا يتغير ذلك كثيرا. سنرى أين يمكنني رؤية المباراة بأفضل شكل".

وأضاف "سنذهب بهدف الهجوم وتحقيق التفوق مع وجود أجنحة تفتح اللعب، لن يتغير شيء. قادش يدافع عن منطقة الجزاء بشكل جيد للغاية وهم جيدون في الركلات الثابتة. سيرجيو جونزاليس مدرب جيد جدا".

وتابع "الهدف الرئيسي هو أن يلعب الفريق كرة قدم أفضل. هذا يتطلب وقتا ونضجا. في العام الماضي لعبنا بشكل جيد، لكن في حالات أخرى لم نلعب بشكل جيد. علينا أن نحاول اللعب كما لعبنا في كأس السوبر ضد مدريد".

وأجاب "لقد عرفت عن قرار ماتيو أليماني منذ أيام. إنه قرار اتخذه النادي. لقد عملنا بشكل جيد للغاية. ماتيو قام بعمل غير عادي. برشلونة اليوم لا يمكن فهمه بدون ماتيو وجوردي كرويف".

وشدد "أنا مرتاح للغاية لديكو. أعتقد أننا سنقوم بعمل جيد للغاية، أنا أحب ديكو تمامًا كما أحببت ماتيو وجوردي كرويف، أتمنى له حظًا سعيدًا أينما ذهب".

وأعلن نادي برشلونة تعيين نجمه السابق ديكو في منصب المدير الرياضي لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وكشف برشلونة عن رحيل ماتيو أليماني المدير الرياضي الحالي بمجر انتهاء فترة الانتقالات الحالية في 2 سبتمبر.

وسيكون ديكو مسؤولا عن وضع الفلسفة الرياضية لنادي برشلونة وتجميع الفريق مع المدرب والتدريب ليصبح رئيسا لقسم كرة القدم.

فاتي ونيمار

وعن أخبار انتقال أنسو فاتي لريال مدريد أوضح "انتقال فاتي لريال مدريد؟ هذه مزحة، أليس كذلك؟ لقد كنت بالفعل صريحا جدا حول فاتي ولكن تم إنشاء شائعات لا معنى لها. أنسو لاعب مهم وهو من تراث النادي وحاضره ومستقبله".

وسبق وأن قال تشافي عن أنسو فاتي: "سنرى حتى 31 أغسطس ولا يمكنني قول أي شيء آخر، نحن نعتمد كثيرا على اللعب النظيف".

وأردف "الأمر ذاته ينطبق على وضع رافينيا وفيران توريس".

وعن نيمار شدد "انتقال نيمار للسعودية؟ إنه ليس من فريقي. لا يمكنني إخبارك بأي شيء آخر. أتمنى له كل التوفيق في أي مكان بالعالم".

وأعلن الهلال السعودي ضم نيمار صاحب الـ31 عاما وتوقيعه عقدا يربطه بالنادي السعودي لعامين.