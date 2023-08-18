مؤتمر أنشيلوتي عن رأيه في إنفاق الدوري السعودي.. ولماذا رفض تصوير غرف الملابس

ما هو رأي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في التطور الذي يحدث حاليا في الدوري السعودي وضم العديد من اللاعبين؟

أجاب المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "هم ينفقون الكثير من المال لتحسين الدوري ولديهم الحق في القيام بالأمر طالما هو في حدود قواعد اللعب النظيف".

وأردف "إن اتبعوا القواعد فهذا يعني أنهم يحققون شروط اللعب المالي النظيف".

وبسؤاله عن رفضه لطلب رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" بتواجد كاميرات في غرفة خلع الملابس قال: "بالنسبة لي غرفة الملابس مقدسة وليس من المنطقي وضع كاميرات فيها قبل بداية المباريات".

وعن المداورة بينا أندري لونين وكيبا في حراسة المرمى قال المدرب الإيطالي: "أعتقد أن الحقيقة أن كيبا حارس من المستوى العال فهو مازال صغيرا ولكنه يتمتع بخبرات دولية كبيرة ولونين يفتقد ذلك ولكن هذا طبيعي لحارس شاب".

وأردف "لن نحظى بمداورة عندما نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، كلاهما حارسان جيدان لكن أحدهما سيحظى بدقائق أكثر من الآخر".

واستدرك "لكن لونين سيشارك في المباراة المقبلة ضد ألميريا".

وعن خوض مباريات كثيرة خلال الموسم قال: "كيف لا يمكن ألا أتفق مع بيب جوارديولا؟ بالطبع أتفق معه كليا، يحاول المسؤولون زيادة عدد المباريات ويركزون على الكم أكثر من الكيف".

وأردف "يتم ضخ الكثير من المباريات لتحقيق عوائد مالية أكبر، وأكثر من يتأثر هم المدربين واللاعبين الذين يتعرضون للإصابات".

وعن هل يفكر في ضم أنسو فاتي لاعب برشلونة في ظل احتمالية رحيله من البلوجرانا قال: "كل ما يمكن أن أقوله إنه لاعب صغير في السن بموهبة كبيرة للغاية وسيحظى بمستقبل عظيم".

ويحل ريال مدريد ضيفا على ألميريا غدا السبت في ثاني جولات الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد في مباراته الأولى في المقابل خسر ألميريا.