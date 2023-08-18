حمزة الجمل يقود النجف العراقي

أعلن النجف العراقي تعاقده مع حمزة الجمل لتدريب الفريق لمدة موسم.

وقال النادي العراقي في بيانه: "أنهت الهيئة الإدارية للنجف إجراءات التعاقد الرسمي مع المدرب المصري حمزة الجمل لقيادة فريق كرة القدم الأول للموسم المقبل 2023/2024".

وسبق للاعب الإسماعيلي السابق العمل في الدوري العراقي رفقة نادي النفط في سنة 2016.

وأنهى النجف الموسم الماضي من الدوري العراقي سابعا بعدما حصد 56 نقطة.

وكان آخر تجارب الجمل التدريبية هي قيادة الاتحاد السكندري والإسماعيلي في ثلاث ولايات مختلفة.

وقاد الجمل الإسماعيلي الموسم الماضي 17 مباراة فاز في 7 وتعادل في 5 وهُزم في مثلهم.