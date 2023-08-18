محرز: الفوز أهم من التسجيل.. وجمهور أهلي جدة أبهرني

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

رياض محرز

شدد رياض محرز نجم أهلي جدة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الخليج بالدوري السعودي للمحترفين.

وفاز أهلي جدة على منافسه الخليج في ثاني جولات الدوري السعودي بثلاثة أهداف لهدف.

وقال محرز عبر قنوات "ssc" السعودية: "أشعر أنا وزملائي أننا نخوض المباراة على ملعبنا وليس خارجه بسبب الدعم الكبير من جمهور الأهلي الذي أبهرني".

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وأضاف "سعيد للغاية بتسجيل أول أهدافي مع الفريق ولكن بالنسبة لي تحقيق الفوز والظهور بمستوى جيد هو الهدف الأهم وهذا ما حدث في المباراة".

وأتم "الدوري السعودي قوي بالإضافة إلى أن الجماهير رائعة وكذلك الملاعب وإن كانت الأجواء حارة بسبب الرطوبة لكن مع الوقت سيعتاد اللاعبون على الأجواء ويقدمون الأداء الأفضل.

افتتح روجر إيبانيز أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة للأهلي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل رياض محرز هدفه الأول في الدوري السعودي في ثاني مباراة له يخوضها مع الأهلي بعد انضمامه إليه قادما من مانشستر سيتي.

وقلص منصور حمزي النتيجة بهدف أول للخليج في الدقيقة 58.

وآمن سميحان النابت انتصار الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة وصل الأهلي للنقطة السادسة ليتصدر الترتيب مؤقتا.

رياض محرز أهلي جدة الدوري السعودي
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