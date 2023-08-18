"أصغر من مثل إنجلترا".. والكوت يعتزل كرة القدم

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 12:15

كتب : FilGoal

والكوت

أعلن ثيو والكوت لاعب أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.

ثيو والكوت

النادي : لاعب حر

أرسنال

ولعب والكوت لمنتخب إنجلترا وهو في الـ 17 من عمره، كأصغر لاعب يمثل المنتخب الإنجليزي في التاريخ لكنه عانى كثيرا من الإصابات.

وقال والكوت عبر مقطع فيديو: "أود أن أقول شكرا لجميع المديرين والمدربين الذين عملت معهم، وخاصة هاري ريدناب لمنحي البداية، وأرسين فينجر لإظهار الإيمان بي ودعمي عندما انضممت إلى أرسنال وأنا بعمر 16 عاما فقط ".

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وأضاف "أكثر من 18 عاما رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، هناك العديد من اللحظات التي سأعتز بها".

وتابع "لقد أتيحت لي الفرصة لتمثيل إنجلترا 47 مرة وللذهاب إلى كأس العالم في عام 2006 بعمر 17 عامًا فقط ومازلت أحمل الرقم القياسي لأصغر ظهور لأول مرة على الإطلاق في إنجلترا وأصغر هداف في سن 19 عاما، لن أنسى هذا الشعور أبدا".

ومثل والكوت منتخب إنجلترا خلال 47 مباراة وسجل 8 أهداف وشهد 30 مايو 2006 ظهوره الأول بقميص منتخب الأسود الثلاثة أمام المجر في مباراة ودية.

واختتم "أنا محظوظ بما فيه الكفاية لأنني تلقيت عروضا لمواصلة اللعب، لكن من الجيد أن أنهي من حيث بدأت وأعلق حذائي، شكرا لكل من كان معي طوال الطريق".

وحمل والكوت قمصان أندية أرسنال وإيفرتون وساوثامبتون الذي بدأ واختتم مع مسيرته.

وأحرز جناح آرسنال وإيفرتون وساوثامبتون السابق 80 هدفا وصنع 56 آخرين في 397 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

On This Day in 2006: Theo Walcott lands shock England World Cup call-up | The Independent

لن يبكي مجددا

والكوت صاحب الـ34 عاما أحد أبناء أكاديمية ساوثامبتون، وانضم للفريق الأول في صيف 2005 قبل أن ينضم في يناير 2006 إلى أرسنال بمبلغ 10.5 مليون يورو.

ولعب والكوت مع أرسنال 397 وسجل 108 هدفا وصنع 80 بجميع المسابقات وحمل 5 ألقاب مع المدفعجية.

ورحل والكوت عن أرسنال في يناير 2018 بعد 12 عاما بقميص الفريق بمبلغ 22.5 مليون يورو إلى إيفرتون.

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وخاض والكوت 85 مباراة مع إيفرتون وسجل 11 هدفا وصنع 9 آخرين.

وعاد والكوت إلى ساوثامبتون في صيف 2021 قادما من إيفرتون ليختتم مسيرته من حيث بدأ.

وقال والكوت عند عودته لـ ساوثامبتون: "سأبكي على الأغلب حينما ألعب لأول مرة، يعني لي ذلك الكثير، بكل صدق أنا مسرور للغاية".

وخاض والكوت 25 مباراة مع ساوثامبتون بالموسم المنصرم وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين لكنه فشل في إنقاذ فريقه من الهبوط.

ثيو والكوت أرسنال
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