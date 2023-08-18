أحمد مرتضى: قدمنا عرضا مغريا لتجديد تعاقد فتوح.. ودعوة لممدوح عباس وموقف الإدارة

كشف أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس الزمالك عن تقدم ناديه بعرض وصفه بالمغربي لتجديد تعاقد لاعبه أحمد فتوح.

وينتهي تعاقد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وتحدث أحمد مرتضى عبر قناة "العربية" قائلا: "قدمنا عرضا رسميا لتجديد تعاقد أحمد فتوح وهو أحد قادة الفريق لكن القدرة المالية ومعطيات كثيرة تتحكم في الأمر".

وأوضح "يجب أن تكون الأرقام محددة للتجديد والزمالك لديه خطة لفريق كرة القدم، فتوح واحد من أهم لاعبي الزمالك لكنه ليس الفريق بأكمله".

وأردف "لكن لدي رؤية كاملة للفريق يجب أن أعمل من خلالها وأن تكون الأمور متوازنة وقدمنا له عرضا مغريا وسيكون من الأكبر في مصر".

عرض الشباب لضم زيزو

وعن عرض الشباب السعودي لضم أحمد سيد "زيزو" قال أحمد مرتضى: "الشباب السعودي لم يقدم عرض رسمي مالي لكنه اهتمام باللاعب لذا لا أستطيع مناقشة أي شيء".

وشدد "لم يقدم إلينا أي عرض لأقول طلباتنا المادية لكن بشكل عام نحن نتمسك بوجود زيزو ونحن نبني فريقا لينافس على البطولات لـ3 أو 4 سنوات مقبلة".

وأكمل "لم يُطرح الأمر على مجلس الإدارة الخطاب كان فقط مجرد إبداء اهتمام بضم اللاعب لكن ردنا بأننا غير مهتمين ببيعه".

الحجز على أرصدة الزمالك

وعن الحجز على أرصدة الزمالك المالية قال: "هناك حجز على أرصدة الزمالك وحسابات النادي بها أموال تصل لـ100 مليون جنيه، كل مديونية الزمالك تصل لـ150 أو 200 مليون جنيه حاليا فبالتأكيد 100 مليون جنيه تمثل جزءا كبيرا من الحل".

وأردف "هناك مشكلة في التعاملات البنكية بسبب الحوكمة المالية ونسعى لحل تلك الأزمات".

وأكمل أحمد مرتضى حديثه "أريد طمأنة الجمهور أن مجلس الإدارة رغم الظروف الصعبة وعزل رئيس النادي لكنه سيكون على قدر الظروف".

وواصل "وزعنا المهام في المجلس وأسلوب الإدارة يختلف نعم الرئيس كان والدي لكنني تعلمت من الجميع ولكن أسلوبي مختلف قليلا لكنني أتمنى شخص مثل مرتضى منصور أن يظل إلى جانبي".

وتابع "وأتمنى من كل الخصوم ربما أنت خصم لمرتضى لكن من الصعب أن تصبح خصما للزمالك خلافاتهم مع رئيس النادي جعلتهم يؤثروا على مستقبل الزمالك".

دعوة إلى ممدوح عباس

وانتقل أحمد مرتضى للحديث قناة الزمالك التليفزيونية وقال: "نريد فتح صفحة جديدة مع الجميع، لدينا مشكلتين حجز من ممدوح عباس على أرصدة الزمالك وحجز من الضرائب كذلك".

وأكمل "أدعو ممدوح عباس لفك الحجوزات وكذلك مصلحة الضرائب ونحدد المديونية ونجدولها ونفك الحجز، خلال شهر أو اثنين سنحل أزمة الضرائب".

وواصل "أما ممدوح عباس ليرى مدى مديونية الزمالك لصالحه وكيف نسددهم ونحن تحت أمر أي شخص له مديونية لدى الزمالك".

وعن هل سوف يستمر مجلس إدارة الزمالك في عمله قال: "مجلس الإدارة مستمر في عمله حتى سنة 2025 بشكل كامل وسيضاف علينا رئيس ونائب رئيس بعد انتخابات تقام في انعقاد الجمعية العمومية المقبلة للزمالك".