النصر يستعيد رونالدو أمام التعاون.. وغياب تيليس

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 11:22

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - ساديو ماني - النصر

يستعيد الجهاز الفني لنادي النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو خدمات مواطنه كريستيانو رونالدو أمام التعاون.

ويلعب النصر أمام التعاون مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وتعافى رونالدو من الكدمة القوية التي تعرض لها في نهائي البطولة العربية وغيبته عن مواجهة الاتفاق بالجولة الأولى من الدوري.

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وشارك رونالدو بشكل كامل في المران الأخير لنادي النصر وبات جاهزا لمواجهة التعاون بعد غيابه عن مباراة الاتفاق بسبب الإصابة.

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ويسعى النصر لتحقيق الفوز على التعاون وتعويض الخسارة من الاتفاق بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من الدوري السعودي.

في المقابل تأكد غياب الظهير البرتغالي أليكس تيليس عن مباراة النصر أمام التعاون بسبب عدم الجاهزية.

ومن المقرر أن يعتمد كاسترو على الإيفواري جيسلان كونان في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب تيليس.

يذكر أن أهلي جدة يتصدر ترتيب مسابقة الدوري السعودي بشكل مؤقت برصيد 6 نقاط في انتظار اختتام منافسات الجولة الثانية.

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