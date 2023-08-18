مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18-8-2023 والقنوات الناقلة.. يد الزمالك وبايرن والدوري السعودي

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدفه مع النصر ضد الزمالك

يواصل الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة مباريات الجولة الثانية من المسابقة بعد انطلاقها أمس الخميس.

فيما تنطلق الجولة الثانية من مباريات الدوري الإنجليزي بمواجهة وحيدة بين نوتينجهام فورست وشيفيلد يونايتد.

ويلعب بايرن ميونيخ أمام فيردربريمن بالدوري الألماني وسط توقعات بظهور أول لهاري كين بشكل أساسي مع الفريق.

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ويخوض فريق الزمالك لكرة اليد مباراة قوية امام الهدى السعودي في البطولة العربية للأندية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

يلعب نوتينجهام فورست ضد شيفيلد يونايتد في أولى مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن بريميوم 1. ويعلق عليها أحمد البلوشي.

الدوري الإسباني

يواجه ريال مايوركا منافسه فياريال في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

ويلعب فالنسيا ضد لاس بالماس في تمام العاشرة و النصف مساء وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

يلعب بايرن ميونيخ ضد فيردربريمن في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري السعودي

يلعب النصر أمام التعاون في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع المباراة عبر قناة "SSC 1".

ويواجه الشباب نظيره الوحدة في التاسعة مساء أيضا وتذاع المباراة عبر قناة "SSC EXTRA 2".

البطولة العربية لكرة اليد

يخوض فريق الزمالك مواجهة صعبة أمام الهدى السعودي في البطولة العربية لكرة اليد.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما يلعب البنك الأهلي أمام الحشد الشعبي العراقي في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

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الدوري السعودي الدوري الإنجليزي رونالدو
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