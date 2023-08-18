ميسي يكشف سبب احتفاله على طريقة الأبطال الخارقين

كشف ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي سبب احتفاله على طريقة الأبطال الخارقين في مثل سبايدر مان عقب تسجيله للأهداف.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وقال ميسي في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة: "أطفالي الثلاث مازالوا في إجازة ولم تبدأ المدارس بعد".

وأردف "لذا كل ليلة نشاهد فيلما عن بطل خارق".

وأضاف ليو "جاءت لأطفالي فكرة الاحتفال على طريقة الأبطال الخارقين وأخبروني أنه حينما تتاح لي فرصة خوض مباراة وأسجل هدفا يجب أن أحتفل على طريقة الأبطال الخارقين".

وأتم ليونيل حديثه "لكنني أقوم بذلك الأمر في المباريات التي تقام في ملعب إنتر ميامي فقط حيث يتواجد أطفالي بقربي لذا نستطيع مشاركة تلك اللحظات سويا".

وسجل ميسي حتى الآن تسعة أهداف وصنع هدفا في ست مباريات مع إنتر ميامي وساهم في تأهل الفريق لنهائي كأس الدوريات.

وسيقام النهائي فجر الأحد المقبل أمام ناش فيل الأمريكي.