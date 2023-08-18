حجازي يعلق لـ في الجول على أنباء فسخ تعاقده مع اتحاد جدة

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 02:58

كتب : أمير عبد الحليم

أحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي

نفى أحمد حجازي مدافع وقائد اتحاد جدة ما أثير حول بدء ناديه إجراءات فسخ التعاقد معه الصيف الجاري.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

وكان موقع "سبورت" السعودي ذكر أن الاتحاد بدء في فسخ تعاقد حجازي عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتحدث حجازي لـFilGoal.com اليوم الجمعة قائلا: "‏لا صحة لكل الأخبار المنشورة عن بدء المفاوضات مع نادي الاتحاد بشأن فسخ تعاقدي سواء من طرف النادي أو من طرفي".

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وأضاف "‏لم تجمعني أي جلسات مع الإدارة في الفترة الحالية بشأن رحيلي عن الفريق خاصة مع قرار الاتحاد السعودي بالسماح للأندية بتسجيل اللاعبين الأجانب بعدد غير محدود".

وشدد مدافع منتخب مصر "‏لم أناقش أي أمور خاصة بمخالصات مادية مع إدارة الاتحاد، وليس لدي مانع في أي قرار يرى النادي أنه في مصلحته".

وأتم حجازي حديثه قائلا: "‏ملتزم بالبرنامج التأهيلي الخاص بي في مقر النادي وأؤكد على احترامي للنادي واعتزازي وارتباطي بجماهيره ومجلس إدارته".

وانضم حجازي إلى الاتحاد معارا في سنة 2020 قبل أن ينقل له نهائيا في العام التالي.

وخاض حجازي مع الاتحاد 82 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفا وساهم في تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي.

حجازي اتحاد جدة
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