الرياضية السعودية: ماركينيوس مطلوب في اتحاد جدة.. وحجازي مستمر وبديل لـ صلاح

الجمعة، 18 أغسطس 2023 - 00:58

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية استمرار أحمد حجازي مع اتحاد جدة في الفترة الشتوية المقبلة.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

جاء ذلك في تقرير أشار لرغبة الاتحاد لدعم دفاعه بضم البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان.

استمرار حجازي يأتي حسبما كشف التقرير "بعد حضوره أمس الأول إلى مقر النادي من أجل مواصلة تأهيله رفقة الإسباني روبن بونس طبيبه الخاصة الذي وفَّرته الإدارة بداية فترة الإعداد في معسكر الطائف الماضي.

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وأوضح تقرير الرياضية أن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للنمور طلب ضم صفقتين للجناح الهجومي وقلب الدفاع.

وكذلك طلب البرتغالي وضع قائمة من لاعبين لاستقطاب 2 منهم حال تعثر المفاوضات لضم صلاح وماركينوس.

ويمتد تعاقد المدافع البالغ 29 عاما مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2028.

هذا بالإضافة لتخوف الاتحاد من عدم عودة حجازي لمستواه في ظل إصابته بقطع في الرباط الصليبي ثلاث مرات خلال مسيرته.

وأوضح التقرير أن الاتحاد بدأ على الفور عقد جلسات مع حجازي لفسخ التعاقد بالتراضي في الوقت ذاته يعمل على ضم مدافع أجنبي.

وانضم حجازي إلى الاتحاد معارا في سنة 2020 قبل أن ينقل له نهائيا في العام التالي.

وخاض حجازي مع الاتحاد 82 مباراة سجل خلالهم 10 أهداف وصنع هدفا وساهم في تتويجه بلقب الدوري الموسم الماضي.

أحمد حجازي اتحاد جدة
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