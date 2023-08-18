مؤتمر ميسي: انتقالي إلى باريس لم يكن مرغوبا فيه.. حققت كل شيء وموقفي من الكرة الذهبية

قال ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي إن انتقاله إلى فريقه السابق باريس سان جيرمان كان معقدا ولم يكن مرغوبا فيه.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وتحدث ليونيل ميسي في مؤتمر صحفي أقيم صباح اليوم الجمعة على هامش حديثه عن نهائي كأس الدوريات أمام ناش فيل الأمريكي فجر الأحد المقبل.

وقال ميسي: "اتخذت قراري بالانتقال إلى إنتر ميامي لمواصلة الاستمتاع بكرة القدم، الانتقال لميامي كان قرار عائلي، أريد فقط لعب كرة القدم لهذا انتقلت إلى هنا وأنا سعيد بقراري، الأمر لم يتعلق فقط بأسباب رياضية لكن أيضا من أجل الحياة اليومية هنا في ميامي".

وواصل "التغيير من برشلونة إلى باريس كان معقدا، لكن من باريس إلى ميامي كان مختلفا كليا".

وعن رأيه في هل سيفوز بالكرة الذهبية مجددا قال: "لقد قلتها من قبل هي جائزة تعني الكثير في عالم الكرة وواحدة من أفضل الجوائز الفردية لكنني لا أعطيها اهتماما كبيرا وكما قلت من قبل أفضل الفوز ببطولات مع الأندية".

وأردف اللاعب المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات من قبل حديثه قائلا: "كي أكون صادقا لا أفكر فيها إن حصلت عليها فهذا جيد وإن لم أحصل عليها فلن يحدث أي شيء، لقد فزت وتوجت بالفعل بكل شيء في كرة القدم وأستمتع فقط باللحظة الحالية".

وشدد "حققت كل شيء في كرة القدم والشيء الوحيد الذي كنت أفتقده هو كأس العالم من أجل بلدي هذا كان حلمي الأكبر".

وعن تجربته في فرنسا قال: "انتقالي إلى باريس سان جيرمان لم يكن مرغوبا فيه، لم أرغب أبدا في الرحيل عن برشلونة، حدث كل شيء فجأة وكان علي الاعتياد على مكان بعد سنوات في برشلونة وأصبح الأمر صعبا لكن لحسن الحظ الأمر مختلف تماما عما يحدث لي الآن في ميامي".

واختتم ميسي مؤتمره قائلا: "حققت كل شيء في كرة القدم، الآن أستمتع فقط باللحظة الحالية".