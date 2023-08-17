الإسماعيلي يعلن تجديد عقد عمر الوحش

أعلن الإسماعيلي رسميا عن تجديد عقد لاعبه عمر الوحش لمدة موسمين.

وقال الدراويش في بيان رسمي:

أتم مسؤولو النادي الإسماعيلي إجراءات تمديد عقد عمر الوحش نجم خط وسط الفريق وقائده لمدة موسمين بناء على توصية من المدير الفني للفريق إيهاب جلال.

ووقع اللاعب على عقده الجديد بحضور اللجنة الثلاثية والفنية وسط ترحيب كبير من اللاعب بالبقاء داخل النادي الإسماعيلي كأحد أبنائه المخلصين الذين يرفضون التخلي عن ناديهم في أصعب المواقف.

وأعلن أيضا الإسماعيلي تمسك عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق بالبقاء في صفوفه ورفض العروض الأخيرة التي وصلت لضمه.

وانتقل باهر المحمدي مدافع الفريق إلى صفوف المصري، وكذلك اتجه محمد الشامي في صفقة انتقال حر.

فيما رحل أحمد مدبولي في صفقة انتقال حر إلى البنك الأهلي.

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.