"ديما أزرق".. بونو ينضم إلى الهلال من إشبيلية

أعلن الهلال السعودي اليوم الخميس رسميا انضمام حارس مرمى إشبيلية ومنتخب المغرب ياسين بونو.

وخاض بونو آخر مبارياته مع إشبيلية أمس الأربعاء في مواجهة مانشستر سيتي في كأس السوبر الأوروبي وهُزم فريقه بركلات الترجيح.

ولم يشر الهلال لقيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت النادي السعودي 21 مليون يورو.

وأوضحت التقارير أن بونو سينضم للهلال لثلاث سنوات.

وكان الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز وميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم ونيمار.

بونو صاحب الـ32 عاما ارتبط اسمه الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد مستغلا مشاكل إشبيلية المادية حاليا، قد لا تجعله يمانع بيع أحد نجومه.

ويأتي ذلك بعد إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بقطع في الرباط الصليبي.

كما ارتبط اسم بونو خلال الأيام القليلة الماضية بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الذي كان قريبا من التعاقد مع كيبا حارس مرمى تشيلسي ولكن اللاعب فضّل الانتقال لريال مدريد في النهاية.

وكان بونو قد بدأ رحلة احتراف في إسبانيا بداية من صيف 2012 عندما انتقل إلى رديف أتليتكو مدريد من الوداد المغربي.

ولعب بونو مع أندية سرقسطة وجيرونا حتى انتقل إلى إشبيلية في صيف 2019.

وحصد بونو لقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق إشبيلية.

وساهم بونو في حصد المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم في إنجاز تاريخي للكرة الإفريقية.

وخاض بونو 141 مباراة مع إشبيلية واستقبل 140 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 58 مرة.