الدرجة الثانية - لاعبو كيما أسوان يهددون بالشكوى لأجل المستحقات.. والنادي يرد

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 23:45

كتب : رضا السنباطي

كيما أسوان

هدد لاعبو كيما أسوان بتقديم شكوى ضد النادي بسبب تأخر المستحقات.

وقال أحمد خير حارس مرمى الفريق لـ FilGoal.com: "إدارة كيما أسوان لم تسدد مستحقاتي البالغة قسطين ونسبة المشاركة".

وأضاف "هناك لاعبين لهم قسطين أيضا ونسبة المشاركة، أو قسط ونسبة المشاركة، والموسم انتهى منذ شهرين دون أن نتسلم شيئا".

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وأوضح "تم إنشاء جروب خاص عبر "واتساب" يجمع اللاعبين مع الإدارة، ولكن الوعود لم تنفذ أيضا".

وتابع خير "الخطوة التالية هي الذهاب لرئيس شركة كيما أسوان، ثم التقدم بشكوى أمام اتحاد الكرة ضد إدارة النادي".

وواصل "مكافأة الفوز 600 جنيها وهذا أمر لا يحدث إطلاقا في أندية من درجات أقل".

واختتم "أتحدث بصفتي ممثلا لـ 14 لاعبا طالبوني بالحديث وهم: أحمد خير - وائل علي - فتحي عبد الجليل - محمد برازيلي - محمد أوشة - حسام بازوكا - حسام حسن - هيثم علي - أحمد شعبانة - حسن محمد - سلامة أحمد - نادر السيد - إسلام سوراري".

رد كيما أسوان

على الجانب الآخر قال كمال ذو الفقار رئيس النادي لـ FilGoal.com: "كل اللاعبين يتبقى لهم نسبة المشاركة فقط وسيتم صرفها خلال الأيام المقبلة نظرا لانشغال الشركة بميزانية العام".

وأوضح "الثلاثي وائل علي ومحمد ناجي وعمر برازيلي يتبقى لهم قسط واحد ونسبة المشاركة فقط".

واختتم "نسعى لحل المشكلة ونجهز للاستعداد للموسم الجديد في القسم الثاني ب".

كيما أسوان الدرجة الثانية
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