"لن يُطرب بغير السمسية".. المصري يضم باهر المحمدي

الخميس، 17 أغسطس 2023 - 23:04

كتب : FilGoal

باهر الحمدي مع الإسماعيلي أمام المصري

أعلن نادي المصري ضم باهر المحمدي قادما الإسماعيلي.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان الإسماعيلي انتقال قائد الفريق باهر المحمدي إلى المصري بعد تفعيل الشرط الجزائي.

وأوضح بيان رسمي من الإسماعيلي أن اللاعب تنازل عن جزء كبير من مستحقاته لدى الدراويش ليرحل إلى المصري.

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وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن المصري أتم اتفاقه لضم باهر المحمدي بعقد لمدة ثلاثة مواسم.

كما علم FilGoal.com أن الإسماعيلي وافق على إتمام الصفقة بعد الحصول على 20 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في التعاقد.

وأصبح باهر ثامن صفقات الفريق البورسعيدي بعد كل من سمير فكري ومحمد الشامي وميدو جابر وباهر المحمدي وأحمد عيد وأحمد أيمن منصور ويوسف الجوهري.

صاحب الـ26 عاما شارك في 30 مباراة رفقة الإسماعيلي هذا الموسم. سجل فيهم هدفين.

ويلعب المحمدي مع الإسماعيلي منذ تصعيده للفريق الأول في 2015 وخلال تلك الفترة قضى موسما على سبيل الإعارة مع الزمالك.

ويملك المحمدي 12 مباراة دولية مع منتخب مصر.

المصري سبق واتفق مع الإسماعيلي على دفع 14 مليون بالإضافة لتخلي اللاعب عن باقي مستحقاته البالغة 6 ملايين جنيه.

الإسماعيلي عاد بعدها وطلب الحصول على المبلغ كاملا، على أن يسوي مستحقات باهر المتأخرة بعد ذلك.

الإسماعيلي المصري باهر المحمدي
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